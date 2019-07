Nobitz

„Ich staune und freue mich, dass so viel Betrieb ist.“ Dieter Kutschenreuther – mit 84 Jahren ältestes Vereinsmitglied – blickt sich auf dem Sommerfest der Flugwelt Altenburg-Nobitz zufrieden um. Auch die Vollsperrung in Klausa und ein wolkenverhangener Himmel halten am Sonntag die Gäste nicht davon ab, das Museumsgelände in Scharen zu bevölkern. Thüringens einziges Luftfahrtmuseum feiert sein 15-jähriges Bestehen – und Technikfreunde kommen voll auf ihre Kosten.

Der satte Klang eines laufenden Flugzeugmotors ist nicht zu überhören. Auf einem Fahrzeuganhänger steht der 9-Zylinder-Sternmotor eines polnischen Agrarflugzeuges und vermittelt das Gefühl, er könnte jeden Moment abheben. Warum das nicht so ist, erklärt der junge Hubschrauberpilot am Eurocopter der Bundeswehr von gegenüber. „Es ist die Stellung der Rotorblätter, die über den Auftrieb entscheidet.“ Der Pilot vom Marinefliegergeschwader 5 aus dem niedersächsischen Nordholz zeigt geduldig vor allem Kindern das Innere des Helikopters.

Zur Galerie Seit 15 Jahren gibt es das Museum Flugwelt in Altenburg-Nobitz. Grund genug, das kleine Jubiläum zu feiern. Am Sonntag hatten die „Macher“ zum Sommerfest eingeladen – und es gab viel zu sehen und entdecken.

Als sich die Heckklappe des größten Flugzeugs auf dem Ausstellungsgelände langsam öffnet, wir es spannend. Damen in Petticoats erscheinen auf der Rampe und die Mitglieder der Interessengemeinschaft Stadtroller fahren todesmutig auf ihren fünf DDR-IWL-Maschinen mit Anhängern aus dem Inneren der Transall heraus. Das Publikum spendet spontanen Applaus für die Aktion.

Urgestein Joachim Opitz ist mit seiner 1965er Dieselameise seit 14 Jahren auf Festlichkeiten des Nobitzer Museums zu finden. Er dreht am Wochenende unter heiteren Anekdoten im Schneckentempo mit Gästen seine Runde.

Organisatoren mit Verlauf zufrieden

Flugwelt-Vereinsvorsitzender Frank Modaleck ist mehr als zufrieden mit dem Publikumszulauf und der „perfekten Organisation, die hauptsächlich die Jugend gemacht hat.“ Er kann sich auch auf die Treue seiner Gäste verlassen, wie etwa Isolde und Wolfgang Hartel aus Ehrenberg. „Seit es die Flugwelt gibt, sind wir hier. Immer, wenn es was Neues gibt, kommen wir.“ Denn auf dem rundum gelungenen Flugwelt-Sommerfest ist Technik in Aktion zu erleben.

Von Dana Weber