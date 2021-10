„Flugwelt bei Nacht“ lockt dutzende Besucher an Nobitzer Airport

Nobitz

Viel Trubel und jede Menge gute Laune herrschte am Samstagabend auf dem Nobitzer Flugplatz: Traditionell hatte dort der Flugwelt-Verein zu „Flugwelt bei Nacht“ eingeladen – und zahlreiche Besucher waren dem Aufruf gefolgt.

Entspanntes Treiben trotz Corona

In Summe, bilanziert Flugwelt-Vereinschef Patrick Nieswand, machten sich trotz kühler Witterung etwa 120 erwachsene Gäste auf gen Nobitz, im Schlepptau noch einmal gut 60 Nachwuchs-Flugzeugfans. Ein guter Schnitt, so Nieswand, dessen Verein vom Gesundheitsamt eine Freigabe für bis zu 300 Gäste erhalten hatte. Ansonsten hielten sich die derzeit allerorten gängigen Corona-Maßnahmen in Grenzen. Da die Veranstaltung großteils unter freiem Himmel stattfand, konnte auf eine 2- oder 3-G-Regelung verzichtet werden, lediglich im Gebäude herrschte Maskenpflicht und eine Besuchergrenze von 50 Personen. Parallel wurden die Kontaktdaten der Anwesenden erfasst.

Die stimmungsvoll ausgeleuchteten Ausstellungsobjekte sorgten für ein besonderes Flair. Quelle: Mario Jahn

Führung mit Lademeister und Fallschirmjäger

Zu erleben gab es einiges: Nicht nur wurden, wie gewohnt, zahlreiche der in der Flugwelt präsentierten Maschinen stimmungsvoll be- und ausgeleuchtet. Auch mehrere besondere Führungen standen auf dem Programm. „Wir hatten etwa einen ehemaligen Lademeister der Transall, der durch den Riesenflieger geführt hat und zudem noch einen ehemaligen Fallschirmjäger, der ebenfalls Rundgänge angeboten hat“, zählt Nieswand auf.

Stärkung mit Grillgut und Cocktails

Wer sich zwischen den verschiedenen Programmpunkten stärken wollte, fand dazu bei Rostern und Steaks vom Grill ebenso Gelegenheit wie beim Zwischenstopp an der eigens eingerichtete Cocktailbar. Für die kleinsten Besucher wurden zudem Knicklichter verteilt, um den Aufenthalt noch stimmungsvoller zu gestalten.

Für besondere Themenführungen standen ein ehemaliger Transall-Lademeister sowie ein Fallschirmjäger bereit. Quelle: Mario Jahn

Verein freut sich über potenziellen Zuwachs

Und sogar einen positiven Nebeneffekt konnte Nieswand am Ende vermelden: „Wir hatten sogar einen Besucher, der starkes Interesse bekundet hat, sich im Verein zu engagieren“, freut er sich. Das sei Gold wert, denn nur mit tatkräftiger Unterstützung könnten die aktuell 31 Aktiven Events wie die „Flugwelt bei Nacht“, das Sommerfest oder auch wie jüngst erst „Truck meets Airbase“ (OVZ berichtete) überhaupt verlässlich durchführen.

Von Bastian Fischer