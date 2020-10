„Flugwelt bei Nacht“ lockt zahlreiche Besucher nach Nobitz

Nobitz

Großer Andrang herrschte am Sonnabend in der Nobitzer Flugwelt. Zu „ Flugwelt bei Nacht“ ließen es sich insgesamt knapp 200 Besucher nicht nehmen, die ausgestellten Maschinen in ungewohntem Ambiente zu begutachten. Coronabedingt war die zulässige maximale Besucherzahl kurzfristig noch einmal reduziert worden, weshalb manche interessierten Gäste leider unverrichteter Dinge wieder abziehen mussten, wie der Verein informiert. Wer Zugang erhielt konnte unter anderem eine Führung durch die ausgestellte Transall miterleben, Wissenswertes zu den anderen Maschinen erfahren oder einen Stopp an der Cocktailbar einlegen.

Von OVZ