Nobitz

Die Kunststofftechnik Nobitz (KTN) war einst einer der größten Arbeitgeber in der Region. Fast 400 Beschäftigte produzierten in Spitzenzeiten Bauteile für die Flugzeugindustrie. Dazu gehören Klimarohre und Innenausstattungen wie Gepäckablagen und Seitenwände. Der Airbus- und Bahn-Zulieferer war das erste Unternehmen im Industriegebiet am Rande des Nobitzer Flugplatzes. Knapp 20 Jahre lang war KTN auf Wachstumskurs. Seit 2011 gehört die Firma zum französischen Konzern Hutchinson Aerospace.

Maschinen werden ins Ausland ausgelagert

Jetzt steht das Werk vor dem endgültigen Aus. Wenn es Ende des Jahres seine Pforten schließt, verlieren auch die noch verbliebenen 170 Mitarbeiter ihre Arbeitsplätze. Zum Verhängnis wurde den Nobitzern die Krise in der Luftfahrt-Branche. Es waren unter anderem die Folgen der Pandemie, die zu massiven Auftragseinbrüchen führten. „Im Moment produzieren wir noch für Zulieferer von Airbus“, erklärt Gewerkschafter Andreas Schmidt. Er ist Leiter des Bezirkes Thüringen der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE). „Maschinen und Produktionsanlagen werden unter anderem an französische und rumänische Standorte ausgelagert und nach Marokko.“ Laut Schmidt werden Nobitzer Spezialisten Arbeiter dort vor Ort anlernen.

„Ich persönlich bin enttäuscht“

„Ich persönlich bin enttäuscht, dass man für das Werk in Nobitz keine andere Lösung gefunden hat. Das ist schon bitter. Zumal für das Industriegebiet am Flugplatz Fördermittel von Bund und EU geflossen sind. Da stehen dann zwei große Hallen in Nobitz, die leer sind.“ Zwar habe man wegen der Nachnutzung frühzeitig über die Firma Hutchinson den Kontakt zum Landratsamt gesucht, so Andreas Schmidt – doch ernsthafte Bemühungen sieht er weder beim französischen Konzern noch bei den politischen Entscheidungsträgern des Altenburger Landes.

Transfergesellschaft soll weiterhelfen

Ein Sozialplan soll den KTN-Mitarbeitern helfen, den Verlust des Arbeitsplatzes abzupuffern. Dazu zählen Abfindungen und das vorübergehende Unterkommen in einer Transfergesellschaft. Diese will die Betroffenen im kommenden Jahr unter anderem fit machen für Bewerbungen, um auf dem ersten Arbeitsmarkt wieder Fuß fassen zu können. Nach der ersten Entlassungswelle 2020, als 135 Mitarbeiter gehen mussten, lag die Vermittlungsquote durch eine Transfergesellschaft laut Gewerkschafter Andreas Schmidt bei über 70 Prozent. Neue Betätigungsfelder lagen damals vor allem in der Autoindustrie in Glauchau und Zwickau.

Lehrlinge können Ausbildung bei KTN noch beenden

Wenn KTN schließt, müssen alle gehen – vom Lehrling bis zur Geschäftsleitung. „Ich bin von der Entlassung genauso betroffen wie alle anderen auch“, sagt Geschäftsführer Jörn Wefelscheid. Was die Zukunft beruflich für ihn bringen wird, ist ungewiss: „Wenn ich das wüsste.“ Er ist nur froh, dass die drei Lehrlinge ihre Ausbildung bei KTN in diesem Jahr noch normal beenden können.

Lesen Sie auch Schließung der Kunststofftechnik Nobitz: Belegschaft war bis zuletzt voller Hoffnung

Von Dana Weber