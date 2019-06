Fockendorf

Ruhig liegt der Pahnaer Forst im östlichsten Zipfel des Landkreises. Dichter Wald, viel Grün, Sonnenlicht, das sich durch die Blätter bricht. Ein perfekter Ort zum Wandern, Radfahren – und um sich beerdigen zu lassen.

Mittelfristig, so Fockendorfs Bürgermeister Karsten Jähnig, könne in dem Areal ein sogenannter Friedwald entstehen. „Wir haben dazu bereits mehrere Informationsveranstaltungen durchgeführt, die Rückmeldung aus der Bevölkerung ist sehr gut“, kann das Gemeindeoberhaupt berichten.

Wald soll so naturbelassen wie möglich bleiben

Konkret könnte auf einer Fläche von etwa 30 Hektar zwischen dem Campingplatz Pahna und der Talsperre Windischleuba Raum für ökologisch verträgliche Baumbestattungen geschaffen werden, erläutert auf Anfrage Helge Hedtke, zuständiger Standortentwickler bei der Betreiberfirma Friedwald GmbH aus dem hessischen Griesheim. Die Asche der Verstorbenen werde im Wurzelbereich der Bäume beigesetzt, die Urne sei vollständig biologisch abbaubar und „hat sich nach etwa fünf Jahren vollständig zersetzt“. Pro Baum können mehrere Urnengräber eingerichtet werden, es besteht aber auch die Möglichkeit, sich einen ganzen Baum zu sichern. Für einen Einzelplatz werden in der Regel ab 770 Euro, für einen Baum ab 3350 Euro aufgerufen. Obendrauf kommt noch ein Bestattungsentgelt von 350 Euro.

Bauliche Eingriffe in den Wald würden im Rahmen der Einrichtung eines Friedwalds nicht erfolgen. „Ein solches Areal wird nicht eingezäunt oder umfriedet, sondern bleibt jederzeit frei begehbar“, betont Hedtke. Lediglich eine Parkplatzfläche für etwa 15 Fahrzeuge sowie ein Andachtsplatz könnten eingerichtet werden – auch dies ohne den Charakter des Waldes zu sehr zu beeinflussen.

Fockendorf würde Lücke schließen

Nicht zuletzt die Lage habe den Ausschlag gegeben, Fockendorf als möglichen Friedwald-Standort in Betracht zu ziehen, so Hedtke. „Der Baumbestand muss vital sein, die Bäume entsprechend alt werden können“, erläutert der Fachmann, da der Bestand für 99 Jahre gesichert werden müsse. Daneben könne man von Fockendorf ein Einzugsgebiet von etwa 35 Kilometer Umkreis erreichen. Zudem würde so auch eine Lücke geschlossen: Die nächstgelegenen Friedwald-Angebote finden sich etwa in Bad Berka im Weimarer Land oder im Planitz-wald nahe dem sächsischen Wurzen. „Und nicht zuletzt gibt es mit dem Thüringen-Forst einen Partner vor Ort, der den Wald entsprechend pflegen würde.“

Auf die Gemeinde Fockendorf, erklärt Bürgermeister Jähnig, kämen im Falle der Einrichtung eines Friedwalds keine gesteigerten Aufgaben oder Kosten zu. „Die Gemeinde ist lediglich Rechtsträger des Bestattungswesens. Der Thüringen Forst kümmert sich um Bewirtschaftung und Verkehrssicherung, die Friedwald GmbH um die Vermarktung und Verwaltung des Waldes“, beschreibt er das mögliche Szenario. Etwaige Verwaltungskosten würden von der GmbH ersetzt.

Auf dem Friedhof in Fockendorf ist inzwischen auch die Baumbestattung möglich. Quelle: Mario Jahn

Baumbestattung auf Friedhof startet

Nun müssten zunächst die Gemeinderäte der Umsetzung zustimmen und einen entsprechenden Grundlagenbeschluss fassen. Der Punkt soll laut Jähnig zügig auf die Tagesordnung. Im Anschluss wäre es am Landratsamt, das Vorhaben zu genehmigen. Sofern auch hier keine Beanstandungen angemeldet werden, sei mit einem Start im Jahr 2020 zu rechnen, schätzt Standortentwickler Hedtke.

Parallel zum Friedwald-Projekt hat sich auch auf dem Fockendorfer Gemeindefriedhof jüngst einiges getan. Dort ist inzwischen – neben Erd- und Urnengräbern – auch ein Bereich für Baumbestattungen eingerichtet. Insgesamt sind drei Bestattungsfelder ausgewiesen, das erste Feld mit rund 30 Bäumen steht bereits in den Startlöchern. Die nötige Gebührensatzungsänderung soll zügig folgen.

„Pro Baum sind dann acht Bestattungen möglich“, so Bürgermeister Jähnig. Etwa 10 bis 15 Jahre dürfte es dauern, bis die Plätze auf dem ersten Bestattungsfeld belegt sind. „Je nach Zuspruch können wir dann auf die beiden anderen Felder erweitern.“

Von Bastian Fischer