Fockendorfer Bürgermeister widerspricht Landratsamt: „Alles gelogen“

Fockendorf

Die Debatte um den Fockendorfer Kindergarten und die Finanzlage der Gemeinde nimmt eine überraschende Wendung. Nach Ansicht von Bürgermeister Karsten Jähnig (Feuerwehrverein) verfüge die Gemeinde über die nötigen finanziellen Mittel, um jene Investitionen in der Kita zu bezahlen, damit die Auflagen für die Betriebserlaubnis erfüllt werden können. Das erklärte Jähnig am Freitag gegenüber der OVZ.

Damit widerspricht das Gemeindeoberhaupt vehement der Darstellung im Jugendhilfeausschuss des Kreistages am Dienstag. Dort hatte Fachbereichsleiter Dirk Nowosatko betont, dass Fockendorf dringend eine 90-prozentige Förderung benötigt, um die Kosten für Lärmschutzmaßnahmen in einem Gruppenraum bezahlen zu können (OVZ berichtete). Bekomme sie diese nicht, werde die Kita geschlossen, sagte Nowosatko.

In diesem blauen Anbau des Kindergartens ist der Lärmpegel zu hoch. Bis Ende 2019 muss das abgestellt sein. Quelle: Jens Rosenkranz

Dieses vom Landratsamt verbreitete drohende Szenario hatte zu einer erheblichen Unruhe in der Gemeinde, vor allem unter Eltern, gesorgt und auch Jähnig selbst richtig in Rage versetzt. „Das ist alles gelogen“, sagte der Bürgermeister lautstark, der allerdings erhebliche finanzielle Schwierigkeiten seiner Gemeinde einräumte. So habe Fockendorf für die Investition in der Kita Finanzhilfen des Landes in Höhe von 14 000 Euro beantragt, die erst am Mittwoch, und damit einen Tag nach der Ausschuss-Sitzung, bewilligt wurden.

Hätte das Land nicht geholfen, wären die Gelder bei anderen Vorhaben eingespart worden, die dann nicht hätten umgesetzt werden können. Keinesfalls sei es so, dass man beim Eigenanteil auf Spenden der Eltern angewiesen sei, sagte Jähnig. Auch diese vom Landratsamt verbreitete Darstellung stimme nicht.

Lärmschutzgutachten erstellt

Im Zuge der Erhöhung der Kapazität benötigte die Kita eine neue Betriebserlaubnis. Diese war mit der Auflage verbunden, ein Lärmschutzgutachten für einen großen Gruppenraum zu erstellen. Dieses Gutachten ergab, dass der Sollwert der Nachhallzeit nicht gewährleistet ist. „Es sind raumakustische Maßnahmen zwingend erforderlich“, erklärten die Gutachter.

Gemeinde hoffte auf Fördermittel

Das Thüringer Bildungsministerium legte daraufhin fest, dass diese Maßnahmen bis zum 31. Dezember 2019 umzusetzen sind, weil ansonsten der Entzug der Betriebserlaubnis und die Schließung dieses Gruppenraumes drohe. Jähnig räumte ein, dass man diese harte Auflage nicht öffentlich kommuniziert habe. „Das haben wir unterschätzt“, sagte er, auch weil immer klar war, dass der Lärmschutz durchgeführt wird. Man habe aber erst gewartet, ob es dafür Fördermittel gebe, um den Haushalt zu entlasten, und diese im Landratsamt beantragt.

Jugendhilfeausschuss wird düpiert

Über die Vergabe dieser Mittel hatte der Jugendhilfeausschuss am Dienstag befunden. Dieser hatte sich bei seiner Entscheidung stark von der drohenden Schließung und den angeblich fehlenden Geldern in Fockendorf leiten lassen und sogar einen rechtlich angreifbaren Beschluss gefasst. Auch andere Kitas bekommen nun weniger Geld.

Von Jens Rosenkranz