Fockendorfer Feuerwehr rettet verirrten Mini-Schwan

Eine dramatische Rettungsaktion fand am Sonntag ein gutes Ende. Am Freitag erhielt Andrea Rücker, Vorsitzende des Vereins „Hoffnung für Wildenten, Schwäne und Co.“ in Altenburg die Nachricht, dass sich ein noch junges Schwanenküken in Fockendorf am Wehr verirrt hat und nicht wieder zurück konnte. Ein Anruf beim Bürgermeister Karsten Jähnig brachte Aussicht auf Hilfe. Die Freiwillige Feuerwehr rückte an, um dem Tier zu helfen. Trotz des Einsatzes von Boot und Watstiefeln gelang es nicht, das Tier einzufangen. Der kleine Ausreißer versuchte aus eigener Kraft, gegen den Strom zu schwimmen. Schließlich tauchte er ab, verschwand im Nirgendwo und die Aktion wurde abgebrochen.

Ortsbrandmeister Seiler samt Familie im Einsatz

Die Sehnsucht nach seiner Familie trieb das Küken am Sonntag früh zurück zur Staumauer, wo es wieder mehrere Anläufe startete, um ans andere Ufer zu kommen. Die Kräfte ließen langsam nach. Kai Seiler von der Freiwilligen Feuerwehr kam mit seiner Familie und Hund, jeder hatte seine Aufgabe. Mit einem präparierten Netz trieben sie den kleinen Ausreißer an die Mauer. Retter Seiler konnte ihn schließlich fassen und brachte ihn an Land, fest im Griff wurde er auf die andere Seite des Wehrs getragen und dort ins Wasser gelassen.

Endlich frei, schwamm der junge Schwan seiner Familie entgegen. „Für uns ein schönes Bild, die Familie wieder vereint zu sehen“, schildert Andrea Rücker. „Alleine hätte der kleine Kerl wohl keine Überlebenschancen gehabt, deshalb waren wir sehr erleichtert über den Ausgang dieser Einfangaktion.“ Im Namen des Vereins bedankte sich Rücker bei Seiler und die anderen Kameraden aus Fockendorf. „Ohne sie hätten wir es nicht geschafft, das Tier einzufangen. Es war schön zu erfahren, dass für ein kleines Schwanenküken die Freiwillige Feuerwehr zur Verfügung steht und tatkräftig hilft.“

