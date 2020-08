Fockendorfer Papierfabrik-Verein bewahrt sich auch in der Krise den Optimismus

Fockendorf

Verschlossene Türen, ausbleibende Einnahmen: Die Corona-Pandemie ist an den kulturellen Einrichtungen im Altenburger Land nicht spurlos vorüber gegangen. Davon kann auch Frank Heinzig, Vize-Chef des Traditionsvereins Papierfabrik Fockendorf, der das örtliche Papiermuseum unterhält, ein Lied singen. „Die Krise war und ist auch für uns ein Problem“, gibt er unumwunden zu.

Besucherzahlen sind gut, aber Gruppen bleiben aus

Das zeige sich schon allein beim Blick auf die nackten Zahlen. „Wir konnten nicht wie sonst bereits im März sondern erst im Mai das erste Mal öffnen“, beschreibt Heinzig die Situation. Seit der Wiedereröffnung habe sich die Situation zwar entspannt, der Zuspruch sei groß, „die Zahlen sind sogar besser als bisher“. Allerdings blieben gerade die sonst so wichtigen Besuche von größeren Gruppen oder Schulklassen zum Großteil aus. „Das läuft jetzt erst langsam wieder an, für September gibt es erste Anmeldungen.“

Anzeige

Einbußen, aber keine roten Zahlen

Ebenfalls zu schaffen macht dem Verein daneben die erneut zu trockene Witterung. Normalerweise trägt das sich hinter der Fabrik drehende Wasserrad durch den so ins Netz eingespeisten Strom einen nicht unerheblichen Teil zu den Jahreseinnahmen bei. „Doch das Rad steht derzeit still, es ist zu wenig Wasser im Graben“, zeigt sich Heinzig zerknirscht. „Wir hoffen jeden Tag auf Regen.“

Weitere LVZ+ Artikel

Die Ausfälle, sagt Heinzig, schmerzten den Verein durchaus, in die roten Zahlen werde man aber aller Voraussicht nach nicht rutschen. Dazu trägt insbesondere bei, dass die Fabrikräume, in denen sich das Museum befindet, von der Gemeinde zur Verfügung gestellt werden. „Wir zahlen keine Miete und haben zum Glück nur geringe laufende Kosten. Zudem sind wir ehrenamtlich tätig, es fallen also auch keine Personalausgaben an“, erklärt er.

Investitionen müssen verschoben werden

Auf die lange Bank geschoben werden mussten durch die angespannte Situation eigentlich angedachte Investitionen in die Präsentation der Ausstellung. „Eigentlich wollten wir uns in diesem Jahr einen Audioguide für Besucher zulegen. Damit hätten wir Rundgänge auch abseits von persönlichen Führungen umsetzen können“, so Heinzig. Nun müsse die Anschaffung erst einmal warten. Nicht aufgeschoben werden soll dagegen die ebenfalls avisierte Generalreparatur des Wasserrads. „Dort braucht es neue Bretter, die alten sind mit der Zeit sehr morsch geworden. Wir sind uns aber sicher, diese Ausgabe stemmen zu können.“

Dauerausstellung wurde generalüberholt

Bis es soweit ist, geht der Ausstellungsbetrieb in der Fabrik erst einmal weiter. Und auch wenn in diesem Jahr keine Sonderausstellung lockt, erwartet die Besucher doch die ein oder andere Neuheit. „Die Dauerausstellung wurde etwa komplett überholt und ist nun deutlich klarer und auch chronologischer strukturiert“, betont Heinzig.

Erleben lässt sich die Schau wieder bis November an jedem letzten Samstag im Monat – und unter den derzeit gegebenen Voraussetzungen. „Wir haben alle Auflagen umgesetzt, den Kassenbereich mit Plexiglasscheiben ausgestattet und Abstandsmarkierungen angebracht, ausreichend Desinfektionsmittel besorgt, setzen die Maskenpflicht durch.“ Besondere Hilfe kam zudem aus der Papierfabrik Kriebstein: „Von dort wurden uns Papierhandtücher als Ersatz für die bisherigen geschickt – und zwar so viele, dass es wohl für zehn Jahre reicht“, lacht Heinzig.

Von Bastian Fischer