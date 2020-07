Förderantrag ist abgeschickt: Lucka will mit Kohle-Geld den Prößdorfer See auffüllen

Lucka

Einst wurde bei Prößdorf ein Loch gegraben, um Kohle zu fördern. Nun wird Kohle gebraucht, um das Loch wieder zu füllen – nicht mit Erdreich, sondern mit Wasser. Der Prößdorfer See im Luckaer Ortsteil hat unter der Niederschlagsarmut seit 2018 gelitten, ist in weiten Teilen verlandet. Um das Gewässer mit einem Brunnen dauerhaft zu versorgen, kommt das sogenannte Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen des Bundes gerade recht.

Während sich diese Woche noch Bundesrat und Bundestag mit dem Gesetz befassen, um insgesamt 40 Milliarden Euro in die von der Braunkohleförderung geprägten Regionen Deutschlands zu überweisen, hat Luckas Bürgermeisterin Kathrin Backmann-Eichhorn schon den Förderantrag eingereicht, um einen Teil der Summe in die Stadt zu holen. „Der Antrag liegt bereits beim Landratsamt und geht von dort aus an den Freistaat“, sagte die Rathauschefin am Dienstag während der Stadtratssitzung.

Anzeige

Machbarkeitsstudie stimmt zuversichtlich

Gefördert werden soll ein Brunnen mit Pumpe, um im Prößdorfer See den gewünschten Wasserstand von 154,40 Metern über Normalhöhennull zu erreichen und zu halten. Schon im vergangenen Jahr hatte die Stadtverwaltung eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, um eine probate Lösung für das Pegel-Problem zu finden (die OVZ berichtete). Mit zuversichtlich stimmendem Ergebnis: Ab etwa 47 Metern Tiefe rechnen Experten mit einem Grundwasserleiter, der geeignet sei, den See speziell in heißen und trockenen Monaten mit zusätzlichem Nass zu versorgen. Für den Bau der Anlage samt Leitung kalkulierte das beauftragte Ingenieurbüro mit geschätzten 60 000 Euro Kosten.

Weitere LVZ+ Artikel

„Weil wir letztes Jahr schon mit dem Gutachten vorgelegt haben, sind wir jetzt mit die ersten am Start, die sich um die Fördermittel aus dem Braunkohlefonds bewerben“, freut sich die Bürgermeisterin. „Damals wussten wir natürlich noch nicht, dass es diesen Fonds geben wird, sondern hatten verschiedene Fördertöpfe im Blick. Aber das Strukturstärkungsgesetz ist genau das, was wir brauchen.“ Schließlich sei der See einer der wichtigsten Faktoren in Luckas touristischer Infrastruktur.

Von Kay Würker