Fördersegen für Altenburger Safran-Projekte

Altenburg

Fördersegen für die Altenburger Wandel-Werte-Wege (W3) gGmbH: Insgesamt 97 000 Euro reicht die Metropolregion Mitteldeutschland für das Projekt „Rotes Gold“ aus, das sich ganz dem Safran widmet.

Safran soll als veredeltes Produkt weiterentwickelt werden

Mit dem Geld soll der Altenburger Safran in möglichst breiter Form in der Region gestreut werden, wie W3-Geschäftsführerin Andrea Wagner erklärt. „Zu diesem Zweck sind wir derzeit dabei, Kontakte zu verschiedenen Kooperationspartnern im mitteldeutschen Raum zu knüpfen, um gemeinsame Produkte zu entwickeln“, führt sie aus. Ziel sei es, den Safran nicht nur als Gewürz, sondern als veredeltes Produkt weiterzuentwickeln und zu vertreiben.

Kooperation mit Köchen

Erste Partner, so Wagner, seien dabei bereits gefunden. Dazu zählt etwa der Internationale Kochkunstverein zu Leipzig, in dem sich zahlreiche, auch namhafte Köche der Messestadt organisiert haben. „Gemeinsam mit ihnen wollen wir versuchen, den Safran kulinarisch nach vorne zu bringen“, betont die Geschäftsführerin. Auch den umliegenden Landkreis Leipziger Land nehme man im Zuge des Förderprojekts in den Blick. „Es gibt viele Regionen, auf die wir ausstrahlen wollen.“

Von Safran-Eis bis Safran-Bier

Und auch lokal haben sich bereits einige Kooperationspartner gefunden, stehen erste Projekte in den Startlöchern. So soll etwa im Parkhotel am Großen Teich im Oktober zur Safran-Woche geladen werden, bereits ab August zudem Safran-Eis verkauft werden. Ebenfalls im Oktober geht die Altenburger Tourismus GmbH mit speziellen Safran-Paketen an den Start. Und ein besonderes Schmankerl möchte man in Kooperation mit einer Zwickauer Brauerei wieder aufleben lassen: „Dort wollen wir, nach einer ersten Charge vor einiger Zeit, wieder ein spezielles Safran-Bier brauen lassen“, kündigt Wagner an.

Weitere Partner gesucht

Bis Ende 2021 will man auf Seiten der W3-gGmbH alle Kooperationspartner gefunden haben – sowohl unter den Anbauern als auch den Verarbeitern. „2022 soll die jeweilige Zusammenarbeit dann weiter ausgebaut werden, bis Ende des Jahres ist das Projekt zunächst untersetzt. Wir wollen es aber auch darüber hinaus gerne in die nächste Phase bringen“, hofft Andrea Wagner bereits auf eine erneute Förderung. Bis dahin ist man weiter auf der Suche nach Mitstreitern: „Potenzielle Partner können sich gerne bei uns melden.“

Von Bastian Fischer