Förderung für Kita-Umbau in Treben empfohlen

Altenburg

Am Donnerstag hat der Jugendhilfeausschuss die Fördermittelempfehlung für das Landesinvestitionsprogramm „ Kindertageseinrichtungen 2020“ beschlossen. Demnach schlägt der Landkreis dem Freistaat vor, die geplante Erweiterung der Kita „Kleiner Eisvogel“ in Treben um 16 Plätze mit 90 Prozent zu fördern. Das entspricht 153 394 Euro. Ferner sollen die Umbaupläne der Kita Purzelbaum im Lohma mit knapp 20 000 Euro unterstützt werden, was einer Förderquote von elf Prozent entspricht.

Niederhain schlägt Fördermittel aus

Enthalten ist im Beschluss auch eine Nachrückerregel für den Fall, dass ein Antragsteller die Fördermittel nicht in Anspruch nimmt. Das hat bereits die Gemeinde Niederhain erklärt, die mit elf Prozent Förderung in Lohma nicht bauen könne.

Dem jüngsten Beschluss des Jugendhilfeausschusses war im November eine Entscheidung vorausgegangen, die vorsah, Bauvorhaben im Kindergarten Fockendorf mit 90 Prozent oder knapp 20 000 Euro zu unterstützen sowie fünf weitere Antragsteller mit 22 Prozent Förderung zu bedenken.

An der Kommunikation hats gelegen

Wie berichtet, wurde das im Nachhinein kritisiert – ebenso die Begründung, dass ohne 90-prozentige Förderung die Kita in Fockendorf geschlossen wird. In der Kommunikation sei so ziemlich alles schief gelaufen, hieß es dazu im Ausschuss. So sei zwar richtig gewesen, dass der Einrichtung ohne Umbauten die Betriebserlaubnis entzogen worden wäre, doch die wäre dann in veränderter Form gleich wieder erteilt worden, weshalb die Schlussfolgerung, dass der Kindergarten vor der Schließung stand, nicht korrekt sei, erläuterte Landrat Uwe Melzer ( CDU).

Von Jörg Reuter