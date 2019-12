Altenburg

Die Anstrengungen haben sich ausgezahlt: Das Altenburger Land ist eine von sieben Regionen, die ab 2020 im Zuge des Programms „Trafo – Modelle für Kultur im Wandel“ von der Kulturstiftung des Bundes gefördert werden. Das gab die Initiative in einer Pressemitteilung bekannt. Neben dem östlichsten Zipfel Thüringens erhalten auch noch die Regionen Vogelsbergkreis ( Hessen), Uecker-Randow, Mestlin (beide Mecklenburg-Vorpommern), Kusel ( Rheinland-Pfalz), Köthen ( Sachsen-Anhalt) sowie Rendsburg-Eckernförde ( Schleswig-Holstein) Fördermittel in Höhe von jeweils bis zu 1,25 Millionen Euro. Die Jury-Entscheidung war am Montag gefallen. Insgesamt hatten sich 17 Regionen um Förderung beworben.

Kultur und Bürger abseits der Zentren zusammenbringen

Das Altenburger Land war mit dem Kooperationsprojekt „Der fliegende Salon“ in die Bewerbungsphase gegangen. Lindenau-Museum, das Theater Altenburg Gera, die Musikschule Altenburger Land, das Museum Burg Posterstein und eine eigens angestellte Projektmitarbeiterin hatten das Konzept entwickelt (OVZ berichtete). Ziel des „Salons“ ist es, verschiedene kulturelle Sparten und Bürger abseits der Zentren zusammen zu bringen. Angelehnt an die Salon-Kultur des 18. und 19. Jahrhunderts sollen im Zuge von verschiedenen Veranstaltungen der Meinungsaustausch gefördert und Kulturangebote realisiert werden, für die kleineren Gemeinden sonst Geld oder personelle Ressourcen fehlen.

Pilotprojekt in Ponitz war voller Erfolg

Mit einem Pilotprojekt wurde Anfang März in Ponitz ein erster Testlauf gestartet. Rund um das Thema „Grenze“ – passend zur Lage des Ortes – wurden verschiedenste Elemente verzahnt. So gaben bereits im Vorfeld Bürger von Ponitz, aber auch Grünberg und Zschöpel ihr Verhältnis zum Thema Grenze zu Protokoll, die Ergebnisse wurden anschließend im Zuge eines Salon-Abends präsentiert. Daneben wurden Abschnitte aus der Ortschronik verlesen, junge Malcher und Marchen traten auf und Theaterschauspieler Manuel Struffolino lud zur Lesung. Für die musikalische Unterhaltung zeichneten das Orchester „Da Capo“ sowie die Musikschule des Kreises verantwortlich, Bühnenbildner des Theaters und das Studio Bildende Kunst gestalteten die Veranstaltungsräume. Auch Kommunal- und Lokalpolitik war vertreten.

Freude bei Melzer und Krischke

Große Freude ob des Zuschlags herrscht bei Landrat Uwe Melzer ( CDU): Die Unterstützung erreiche den Kreis zum idealen Zeitpunkt. Während Landestheater und Lindenau-Museum saniert werden, könnten sich so die Kultureinrichtungen insgesamt dem Kreis öffnen und durch attraktive Veranstaltungen die Akzeptanz für die gewaltigen Kulturinvestitionen erhöhen.

Auch Museumsdirektor Roland Krischke spricht von einem „großartigen Signal“. Man freue sich nun darauf, gemeinsam mit allen Beteiligten weitere Projekte im Altenburger Land umzusetzen.

Erste Veranstaltungsorte stehen fest

Zu den künftigen „Trafo“-Veranstaltungsorten werden laut Landratsamt Fockendorf, Löbichau, Lumpzig und Meuselwitz zählen. Weitere Projekte neben dem „Salon“ seien bereits in Arbeit, interessierte Veranstaltungsorte können sich beim Landratsamt bewerben. Dort wird im Fachdienst Wirtschaft, Tourismus und Kultur eine Schaltzentrale des „Fliegenden Salons“ entstehen, in der die Fäden der verschiedenen Vorhaben zusammen laufen. Insgesamt stehen die Fördergelder für den Zeitraum von 2020 bis 2023 zur Verfügung.

Von OVZ