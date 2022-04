Altenburg

Vielleicht hätten die Altenburger Stadtväter nicht nur den Wassergott Poseidon, sondern auch seinen Kollegen, den Wettergott Petrus, zu ihrem Fontänenfest einladen sollen. So aber schien Letzterer ziemlich vergnatzt und ließ seine miese Laune mit Regen am Freitag und Sonntag gleich doppelt an den Festgästen aus. Einzig der Samstag entschädigte mit Sonnenschein pur. Sei‘s drum. Die Altenburgerinnen und Altenburger machten das, was sie immer tun, wenn ihnen an ihrer Heimatstadt etwas am Herzen liegt: Sie ließen sich die Laune nicht verderben.

Bemerkenswerter Schritt zur Freizeitoase

Grund genug hatten sie ja. Denn die neue Fontäne ist nicht nur eine Attraktion, sondern zugleich ein weiterer bemerkenswerter Schritt auf dem vom Oberbürgermeister vorgegebenen Weg, das Areal rund um den Großen Teich in eine Freizeitoase zu verwandeln. Den Anfang hatte er mit dem aufgemotzten Skaterplatz und dem neuen Spielplatz bereits gemacht. Dieser Neugestaltung des Kleinen Festplatzes und nun der Fontänen-Installation sollen laut Neumanns „Altenburg 2030“-Vision beispielsweise eine Kletterhalle im Ex-Jugendtreff „Rote Zora“, ein Mountainbike-Parcours sowie die Umgestaltung der kompletten Uferpromenade folgen. Vorausgesetzt, es klappt mit Fördermitteln beziehungsweise der Landesgartenschau 2028.

Ein vielversprechender Anfang

Bis dahin aber wird es auch so noch genügend Gelegenheit geben, am Großen Teich zu feiern. Nach dem Vorjahreserfolg soll das Inselzoofest erneut nicht nur auf der Insel, sondern zugleich auf der Promenade stattfinden. Und angesichts des positiven Widerhalls an diesem Wochenende dürfte die Firma A+A, die schon den Bootsverleih betreibt und das Imbissangebot am Teich erweitert hat, sicher bald mit neuen Ideen aufwarten. Der Anfang jedenfalls war überaus vielversprechend. Ein vielfältiges Angebot, ausreichend und weiträumig gestellte Bier- und Stehtische, Wein und Sekt in echten Gläsern statt aus Plastebechern – das hatte Niveau.

Die Partnerschaft zwischen Rathaus und ortsansässiger Veranstaltungsfirma verlangt förmlich nach Fortsetzung.

Von Ellen Paul