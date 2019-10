Weil es den Lödlaern inzwischen auffällt, dass der Sandberg samt der Verbindungsstraße Oberlödla-Rödigen sich verändert, gab die Gemeinde eine Messung in Auftrag. Diese ergibt: In 23 Jahren ist der Hang teilweise um 16 Zentimeter abgesackt. Was das bedeutet, ob sich daraus eine Gefahr oder dergleichen ergibt, soll noch geklärt werden.