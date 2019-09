Forderungen nach Windkraft-Tests kommen zu spät

Altenburg

Während Bürger mit Plakaten gegen die immer näher an ihre Dörfer rückenden Windkraftanlagen protestieren, sind die Politiker bei diesem Thema in Deckung gegangen. Bis auf einen.

Merkwürdige Forderungen

Jetzt hat Volkmar Vogel die Riesen-Räder und ihre Einflüsse auf die Gesundheit entdeckt, genauer den Infraschall. Bis man mehr über ihn wisse, helfe nur größtmöglicher Abstand zur Wohnbebauung, betont der CDU-Bundestagsabgeordnete. Vogels Forderungen sind in mehrerer Hinsicht merkwürdig und das nicht nur, weil seine Leistungen für das Altenburger Land seit seinem Einzug in den Bundestag vor 17 Jahren sehr dürftig sind.

Denn eigentlich hätte er sich selbst in Berlin und auch seine Partei in Thüringen schon längst für größere Abstände zu den Dörfern im Form von Gesetzesinitiativen einsetzen können. Zumal die Anlagen auch immer höher werden. Aktiv sind andere geworden. Bayern beispielsweise hat die Privilegierung der Räder abgeschafft, Thüringen nicht.

Politik muss Farbe bekennen

Leere Forderungen lösen aber das Problem nicht. Sie dienen höchstens dazu, in Wahlkampfzeiten den Bürgern Sand in die Augen zu streuen. Dazu zählt auch Vogels Aufruf, den womöglich schädlichen Infraschall mit Langzeitstudien zu testen. Auch das hätte längst geschehen können. Fängt man jetzt damit an, sind die Tests fertig, wenn alle Windräder stehen.

Um die Gesundheit der Menschen wirklich zu schützen, was Vogel vorgibt, muss mehr und vor allem sofort etwas passieren. Vor allem aber sollten andere Politiker endlich Farbe bekennen, wenn ihre Bürger protestieren und Wissenschaftler Alarm schlagen.

