Fortsetzung Altenburger Mordprozess am Landgericht auf März verschoben

Altenburg/Gera

Die für Mittwoch geplante Fortsetzung des Prozesses gegen zwei junge Männer aus Altenburg und Rositz ist ausgefallen. Das habe die zuständige Strafkammer angesichts eines Krankheitsfalles entschieden, sagte ein Sprecher des Landgerichts Gera der LVZ auf Anfrage. Danach würden auch die für Januar 2021 anberaumten Verhandlungstermine aufgehoben. Der Prozess wird voraussichtlich am 10. März fortgesetzt.

Mit dieser Terminierung wird eine Prozessregel außer Kraft gesetzt, wonach die weiteren Verhandlungstage nach Prozessbeginn sich in einer Frist von drei Wochen bewegen sollten. Durch die Corona-Krise, die Krankheit und den Lockdown könne dies zwangsläufig und damit auch begründet nicht eingehalten werden, sagte der Sprecher. Prozessauftakt war am 26. November.

Die Männer müssen sich wegen eines äußerst brutalen, heimtückischen und tödlich endenden Überfalls auf einen 52-Jährigen in der Altenburger Pappelstraße verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, den Mann am 12. Februar 2020 in seiner Wohnung umgebracht zu haben. Beide Angeklagten sitzen seitdem in Untersuchungshaft. Sie wollten sich am Mittwoch zur Tat äußern.

Von Jens Rosenkranz