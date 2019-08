Altenburg

Rundes Jubiläum in der Wallstraße: Zum Tag des offenen Denkmals am 8. September öffnet der Förderverein vom Paul-Gustavus-Haus (PGH) in Altenburg ab 10 Uhr nun schon zum zehnten Mal seine Türen, denn 2009 war der deutschlandweite Denkmaltag so etwas wie die Initialzündung für engagierte Bürger, sich in einem Verein zu organisieren und Ende Oktober 2009 den Förderverein zum Erhalt des Baudenkmals und zur Belebung des Gebäudes zu gründen.

Fünf Fotografen stellen aus

Grund genug, darauf anzustoßen und mal ein etwas anderes Programm zu bieten, als lediglich die bloße Besichtigung des Bauwerkes und Kaffee und Kuchen. Das wird es am 8. September natürlich auch geben, aber im Verein wollte man einmal besondere Anreize setzen, das ganze Haus mit anderen Themen zu bespielen und so noch mal auf andere Art und Weise erlebbar zu machen und zu öffnen.

Gleich ab 10 Uhr wird eine Fotoausstellung der besonderen Art eröffnet: Fünf Fotografinnen und Fotografen aus Leipzig, Freiberg und natürlich auch aus Altenburg stellen auf mehreren Etagen ihre Werke aus, die zum Teil sogar in den Räumen, in denen sie gezeigt werden, entstanden sind. Teils analog auf Film, teils digital auf den Chip gebannt. Ausgestellt werden analog aufgenommene, intime und berührende Momente, welche die aus der Nähe von Freiberg stammende Fotografin Anna Försterling im Paul-Gustavus-Haus und anderswo geschaffen hat. Analoge Doppelbelichtungen wird der Leipziger Fotograf Julian Roedel zeigen. Ebenfalls sehr sinnliche, tiefgründige und zumeist analog fotografierte Portraits wird der Altenburger Fotograf Carsten Schenker ausstellen. Jörg Neumerkel wird Portraitaufnahmen der Menschen in Rumänien mitbringen und Jens Paul Taubert wird ebenfalls einige Auszüge aus seinem reichhaltigen Portrait-Schatz zeigen.

Einmal selbst in die Dunkelkammer

Wer selber einmal sehen will, wie aus Chemie, etwas Geduld und viel Fachwissen ein analoges Bild entsteht, der kann sich erst von der Berlinerin Sabine Alex fotografieren lassen und dann selbst beim Entwicklungsprozess des eigenen Bildes ganz hautnah dabei sein. Sabine Alex wird von 10 bis 16 Uhr mit ihrem zur Dunkelkammer auf Rädern umgebauten Mercedes-Transporter vor dem PGH Halt machen und interessierte Gäste an den magischen Momenten der Analogfotografie teilhaben lassen.

Götterscheiße zum Abschluss

Zum Abschluss des Tages wird ab 19 Uhr das Leipziger Duo Götterscheiße spielen. Die zwei waren schon uncool, bevor es cool war, uncool zu sein. Mit ihrem Synthpop-Orgasmus bringen sie die kellergebräunten Gesichter zum Strahlen. Wenn sie nicht gerade damit beschäftigt sind Aufstände in Kindergärten anzuzetteln, zwingen sie ihr Publikum dazu, sich in einer unerwiderten Affäre mit der virtuellen zweiten Frontsängerin zu verlieren.

Den ganzen Tag über wird vom PGH-Küchenteam natürlich auch für das leibliche Wohl der Gäste gesorgt. Hausbackener Kuchen, leckere Suppen und kleine Snacks sorgen dafür, dass der Magen nicht knurrt. Der Eintritt zu den meisten Programmpunkten ist frei, lediglich für die Fotoentwicklung in der Dunkelkammer wird ein kleiner Obulus fällig. Über einen Kulturbeitrag freuen sich die Macher des Fördervereins natürlich dennoch immer gerne und so wird zum Erhalt dieses Kulturdenkmals sowie zur fairen Bezahlung der Kunstschaffenden beigetragen.

Von Thomas Trummer