Altenburg

Wenn Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann ( CDU) die Einwohner zum Gespräch einlädt, ist die Resonanz in der Regel groß. Digital bei Facebook als auch analog im Rathaus werden viele Fragen gestellt und Wünsche geäußert. Grund genug, dass nun auch der Landrat das persönliche Begegnungsformat einführt. Uwe Melzer ( CDU) lade erstmals am 1. Oktober von 9 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 17 Uhr zu einer Bürgersprechstunde direkt in seinem Büro ein, heißt es aus dem Landratsamt. „Wer spontan vorbeikommen will, kann das gerne tun. Andernfalls können vorab Termine vereinbart werden“, sagt Behördensprecherin Jana Fuchs. Es bleibe dieses Jahr zunächst bei dieser einen Sprechstunde – ab 2020 sei je ein weiterer Termin pro Halbjahr denkbar.

Neumann antwortet analog und digital

Wer zu André Neumann will, kann sich den 16. September notieren: Da steht ab 19.30 Uhr die nächste Digital-Sprechzeit unter www.facebook.com/StadtAltenburg an. Am 30. September um 17.30 Uhr wartet Neumann im Rathaus auf Gäste und Anliegen. Darüber hinaus fährt das Stadtoberhaupt in diesem Monat dreimal hinaus in die Stadtteile. „Ich hatte im Wahlprogramm jährliche Einwohnerversammlungen angekündigt, das löse ich jetzt ein“, erklärte Neumann. Er werde zunächst über aktuelle Entwicklungen und Ziele der Stadt informieren und dann Fragen beantworten.

Die Termine:

14. September um 10 Uhr in der Turnhalle „Nord 1 (klein)“, Bonhoefferstraße 1, für den Stadtteil Altenburg-Nord;

21. September um 10 Uhr im Mehrzweckraum des Goldenen Pfluges, Beim Goldenen Pflug 2, für Altenburg-West, das Stadtzentrum und die Ortsteile;

28. September um 10 Uhr in der Turnhalle „ Erich Mäder“, Erich-Mäder-Straße 41, für den Stadtteil Südost.

Um komplexe Fragen auch im Detail und beantworten zu können, wird darum gebeten, diese bis spätestens zwei Tage vor der jeweiligen Versammlung an den Oberbürgermeister zu senden – per E-Mail an oberbuergermeister@stadt-altenburg.de oder per Post an Markt 1, 04600 Altenburg.

Von Kay Würker