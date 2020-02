Gößnitz

Frank Lüdecke ist einer der führenden politischen Kabarettisten in Deutschland. Mit seinem neuen Programm „Das Falsche muss nicht immer richtig sein“ feierte er erst vor wenigen Wochen Premiere. Am Mittwoch, den 4. März, 20 Uhr ist er damit im Kabarett „Nörgelsäcke“ in Gößnitz zu erleben. Karten gibt es noch.

Von Klimaforschung bis zum Grundeinkommen

In seinem brandaktuellen Programm stöbert er die versteckten Zusammenhänge zwischen Klimaforschung, E-Scootern, Negativzinsen und Grundeinkommen auf. Welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang die Demokratie und wer ist Anja Karliczek?

Lüdecke macht politisches Kabarett in einer Zeit, in der man sich fragt, was Politik heute überhaupt noch ausmacht. Dafür nimmt er auch kleinere Anleihen bei der Philosophie. Lüdecke ist möglicherweise etwas subtiler, dafür aber unterhaltsam. Musik gibt es auch.

Hansdampf auf allen Bühnen – und Kanälen

Lüdecke war lange Zeit Mitglied im „Scheibenwischer“ ( ARD), im „Satiregipfel“ ( ARD) und ist heute in der „Anstalt“ ( ZDF) zu sehen sowie in Satiresendungen der dritten Programme, wie „Mitternachtsspitzen“ ( WDR) oder „ Schlachthof“ ( BR). Er hat den Deutschen Kleinkunstpreis erhalten, den Deutschen Kabarett-Preis, den Bayerischen Kabarettpreis, den Salzburger Stier und viele andere Auszeichnungen.

Lüdecke war jahrelang Hauptautor und Mitspieler für Dieter Hallervorden, hat das Kabarett „Distel“ in Berlin geleitet und ist aktuell seit August 2019 neuer Betreiber und Künstlerischer Leiter der legendären Berliner „Stachelschweine“, dem ältesten Kabarett Berlins.

Karten für alle Veranstaltungen im Kabarett „ Nörgelsäcke“ gibt es im Fotohaus Engemann in Gößnitz, Tel. 034493-21645, bei der Altenburger Tourismus GmbH (Spielkartenladen), bei der Altenburger Tourist-Information, beim Bürgerservice Schmölln sowie online unter www.Kabarett-Noergelsaecke.de. Die Abendkasse ist ab 18.30 Uhr unter 034493-72580 zu erreichen.

