Wenn Experten einen schwierigen Sachverhalt erklären, wirkt das für die Zuhörer meist sehr erhellend. Bei der Verhandlung am Landgericht Gera über den Fenstersturz der 57-jährigen Ilona T. im April 2017 in Altenburg-Nord glichen die Erläuterungen von Professor Hans-Peter Kinzl einer Erschütterung. Der renommierte Rechtsmediziner zerbröselte am Dienstag nämlich die Schilderungen der Angeklagten, wonach ihr Opfer selbst aus dem Fenster gesprungen und zuvor auch nicht schwer misshandelt worden sein soll. Für den Chef des Instituts für Rechtsmedizin Gera/ Zwickau stand fest, dass die Frau bereits tot war, als sie vom zweiten Obergeschoss aus in der Straße An der Glashütte auf die Wiese fiel. Kinzl wollte nicht einmal ausschließen, dass sie nach ihrem Ableben sogar hinuntergetragen und abgelegt worden sein könnte. Das aber sei eher unwahrscheinlich.

Durch Fußtritte verursachte Verletzungen zum Tod

Der Expertise des Facharztes zufolge starb Ilona T. aus einer Kombination aus Blutverlust und extremer Atemnot schließlich an Sauerstoffmangel im Gehirn. Dazu hatten schwerste, durch Fußtritte zugefügte Verletzungen, insbesondere im Brustbereich und der Lungen, geführt. In diesem Zustand „hätte sie nicht mehr auf das Fensterbrett klettern und sich dort festhalten können“, sagte der seit 46 Jahren praktizierende Facharzt. Diese Version hatte insbesondere Hans-Joachim Sch., einer der beiden Angeklagten, mehrfach vorgebracht und beteuert, dass Ilona T. von selbst aus dem Fenster gefallen sei.

Aus dem angekippten Fenster im zweiten Obergeschoss ganz links, an der Glashütte in Altenburg, soll Ilona T. am Abend des 6. April 2017 gefallen sein. Doch zu diesem Zeitpunkt war sie bereits tot, meint ein renommierter Gerichtsmediziner. Quelle: Jens Rosenkranz

Dass der Tod bereits in der Wohnung eintrat, begründete der Gelehrte mit einer massiven Verletzung der Leber. Wenn diese zu Lebzeiten entstanden wäre, hätte man Blut im Bauchraum finden müssen. „Das fehlte aber.“ Die Art der Zerreißung dieses Organs rühre von der Erschütterung beim Sturz her. Kinzl legte sich ebenfalls darauf fest, dass die Auffindelage der Frau unmittelbar unten an der Hauswand nicht jene war, die nach dem Herabfallen eingetreten sein muss, weil dies mit belegbaren biomechanischen Vorgängen beim Sturz eines leblosen Menschen nicht vereinbar sei. Die Lage des Opfers sei also vor dem Eintreffen der Rettungskräfte nachträglich verändert worden.

Augenzeuge kann sich nicht erinnern

Nur von wem? Darauf lieferte auch der fünfte Verhandlungstag keinen Aufschluss. Auch nicht die mit Spannung erwartete Aussage des zwischenzeitlich abgetauchten Zeugen Werner G., der am fraglichen Abend des 6. April 2017 in der Tatort-Wohnung weilte. Doch G. lieferte kaum brauchbare Aussagen, vor allem, wer die tödlichen Fußtritte ausgeteilt hatte. Für Schläge mit der Hand machte er den Angeklagten Andreas H. verantwortlich, der „wie ein Verrückter“ zuschlug und „außer Rand und Band“ war. Ob der durch eine andere Zeugenaussage belastete Hans-Werner Sch. mehrmals zutrat, wollte G. nicht gesehen haben. Er habe lediglich gehört, wie das Opfer vor Schmerzen in der Küche stöhnte, als Sch. ebenfalls dort weilte.

Hatte Werner G. Angst vor einer Aussage?

Ob dies daran lag, dass er zur Tat womöglich zu betrunken war, abgestumpft oder gewissenlos ist oder sich wirklich nicht mehr daran erinnern kann, weil die Geschehnisse nun schon dreieinhalb Jahre zurückliegen, bleibt unklar. Auch die mehrmaligen und eindringlichen Ermahnungen von Gericht, Staatsanwältin, Nebenklägerin und Verteidigung, dass er sich doch an ein solch dramatisches Erlebnis erinnern müsse und so zur Aufklärung eines Verbrechens beitragen könne, fruchteten nicht. „Ich kann mich nicht mehr erinnern“, wiederholte sich G. ohne Ende. Möglich erschien, dass er sich vor einer Aussage fürchtete, worauf seine Körpersprache hindeutete, dies aber verneinte.

Dass er aber zugelassen habe, wie eine gute Freundin von ihm schwer misshandelt wurde, dass würde G. sein Leben lang auf sein Gewissen laden müssen, meinte der Vorsitzende Richter Uwe Tonndorf am Ende der zweistündigen Befragung des Zeugen.

Von Jens Rosenkranz