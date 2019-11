Altenburg

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Theaterplatz in Altenburg am Freitagabend kurz vor 20 Uhr ist eine Fußgängerin schwer verletzt worden. Das teilt die Polizei mit. Die 42-Jährige überquerte die Straße vor dem Theater, als sie vom dem Pkw einer 23-Jährigen beim Linksabbiegen erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Die Passantin wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Von ovz