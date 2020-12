Frau wird bei schwerem Unfall an Autobahnabfahrt bei Thonhausen verletzt

Thonhausen

Die Fahrerin eines Pkw Peugeot ist am Freitag gegen 13 Uhr bei Thonhausen verletzt worden. Sie kam ins Krankenhaus. Sie war mit ihrem Wagen von der Autobahn 4 in Schönhaide abgefahren und wollte nach links in Richtung Crimmitschau abbiegen. Dabei übersah sie einen von links kommenden Pkw Skoda. Dessen Insassen, allesamt aus Slowenien, blieben unverletzt. Die Polizei vermutet, dass die grelle, tief stehende Sonne zum Unfall beigetragen haben könnte. Zum Einsatzort waren neben der Polizei und Feuerwehr auch der Notarzt sowie Sanitäter geeilt. Die Polizei sperrte die Straße in Richtung Crimmitschau zeitweilig ab, sodass alle Fahrzeuge aus Richtung Schmölln entweder umdrehen oder auf die Autobahn auffahren mussten.

Von Jens Rosenkranz