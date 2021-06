Frauen prügeln sich in Pauritzer Teich in Altenburg

Altenburg

Ein feuchtes Ende nahm die handfeste Auseinandersetzung zweier Frauen in Altenburg. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kam es dazu am Samstagmorgen gegen 3 Uhr, als sich eine Gruppe junger Leute nach dem Genuss von reichliche Alkohol in einer Kneipe auf den Heimweg machte. Kaum war die Gruppe in der Rosa-Luxemburg-Straße, eskalierte plötzlich ein Streit zwischen einer 23- und einer 21-Jährigen, so dass schließlich die Fäuste flogen.

Laut Polizei fand die wilde Schlägerei aber ein jähes und auch unerwartetes Ende. Denn die beiden Kontrahentinnen fielen im Zuge der Auseinandersetzung in den benachbarten Pauritzer Teich. Ob dies auch zur Abkühlung der Gemüter geführt hat, wird nun im Rahmen eines Strafverfahrens wegen Körperverletzung ermittelt.

Von LVZ