Altenburg

Der 8. März ist der internationale Frauentag. Weltweit demonstrieren Frauen für Gleichberechtigung und gegen Diskriminierung. Doch dabei darf es nicht nur um geschlechtliche Merkmale gehen. Ivy Bieber ist eine Transfrau und erzählt im Interview, wie Geschlechtergerechtigkeit funktionieren kann – und was „Frau sein“ für sie bedeutet.

Sie haben als Mann und als Frau in der Gesellschaft gelebt. Was haben Sie dabei für Unterschiede erfahren?

Ich habe nie als Mann gelebt. Aber ja, als offensichtlicher Mann gab es weitaus weniger Hindernisse. Frauen, vor allem Transfrauen, unterliegen nicht nur Hindernissen, sondern auch einer Menge Anfeindungen. „Transding“ oder „Alientyp“ – das ist noch harmlos. Ich kann mir vorstellen, dass man als Frau psychologischen Zwängen unterworfen ist, während es bei Männern eher wirtschaftliche Zwänge sind. Frauen müssen sich eher präsentieren. Aber das ist keine Bösartigkeit, das haben wir kulturell erlernt.

Was bedeutet für Sie „Frau sein“?

Frau ist ein Begriff. Es ist ein Wort, das drückt nicht aus, was wir sind. Es gibt viele Personen, die anteilig Mann oder Frau sind oder dazwischen. Für uns ist das eine Schublade, die das Leben leichter macht. Frau ist die Person, die sich so fühlt und so definiert. Wenn man so will, ist Frau sein für mich das, wo ich mich am wohlsten fühle. Ich selber würde mich ganz klar als Frau sehen. Aber das ist ein Gefühl, das wir für uns brauchen.

Es gibt viele Frauen und Feministinnen, die dieses „Frau sein“ aber sehr zelebrieren – und sich damit identifizieren.

Damit bin ich nicht einverstanden. Es ist kein Privileg, eine Frau zu sein. Es ist ein Zustand, wie man sich fühlt. Es geht nicht darum, welche Geschlechtsorgane man hat.

Zur Person Ivy Bieber wurde 1973 in Lutherstadt Eisleben als Daniel geboren. Mit drei Jahren zog sie zu ihrem Vater nach Schmölln, wo sie aufwuchs und zur Schule ging. Im Jahr 2006 besuchte sie das erste Mal einen Endokrinologen, 2013 führte sie schließlich die geschlechtsangleichende Operation durch. 2018 gründete sie das Integrative Zentrum im Verein Futura Altenburg. Davor war sie unter anderem Integrationsmanagerin und in der Ausländerbehörde im Leipziger Land tätig. Im Rahmen von Vorträgen, unter anderem vor Geflüchteten oder Schulklassen, leistet sie Aufklärungsarbeit über Genderthemen. Nebenbei gibt sie noch Sprachnachhilfe.

Sie sehen sich selbst also nicht als Feministin?

Natürlich haben Frauen auch hier noch nicht alle Rechte. Dafür kämpfe ich. Aber dafür kämpfe ich auch, wenn es Männer betreffen würde, oder die LGBTIQ-Community. „Frau sein“ ist ein Konstrukt – genauso wie „Mann sein“. 100 Prozent Frau, dieser Idealtyp, gibt es das überhaupt? Und was soll das bedeuten?

Ivy Bieber in ihrem Futura-Büro in der Altenburger Wallstraße. Quelle: Mario Jahn

Bei der Debatte um Geschlechtergerechtigkeit geht es oft um das Thema Gendern. Wie stehen Sie dazu?

Ich halte nicht viel davon. Entweder man führt ein ungeschlechtliches Personalpronomen ein, oder man redet sich ungeschlechtlich an. Man muss doch nicht sagen „junger Mann“. Ich spreche Menschen als Menschen an. Wenn sie besonders angesprochen werden wollen, dann sagen sie das. Und wenn wir alle als Menschen angesprochen werden und nicht als Geschlecht, dann gibt es Geschlechtergerechtigkeit. Es geht nicht um Stellung oder Politik. Wenn jemand die und die Leistung bringt, dann gibt es das Geld dafür. Die Bezeichnung ändert doch nichts an der Person. Wenn wir einfach Menschen als Person behandeln, verändert sich das von ganz alleine. Aber nicht durch Doktrinen.

Wie schafft man sonst Geschlechtergerechtigkeit?

Die Leute müssen, da wo sie sind, abgeholt werden. Und das klappt nicht nur mit einem Christopher Street Day. Wir Transpersonen selbst müssen mehr in die Offensive gehen. Da muss kein Professor einen Vortrag halten. Wirklich empfinden kann das nur derjenige, der wirklich betroffen ist.

Wie reagieren die Menschen in Ihren Vorträgen?

In meinem Vortrag zeige ich so viele Möglichkeiten, die Leute wissen dann selbst nicht mehr, was Mann und Frau ist. Die Rollenverteilung und die Kleidung haben wir erfunden, Gender gab es schon immer. Und es gibt nicht nur zwei Geschlechter. Woran erkennt ihr das Geschlecht, frage ich die Leute. An den Chromosomen? Weißt du, was du für Chromosomen du hast? Das Allerschönste an dem Vortrag war, als ich zwei Geflüchtete fragte: Was war noch mal XX und XY? Da sagte ein Syrer: XX war Mann und XY war Frau – oder umgekehrt.

Wann haben Sie gemerkt, dass Sie im „falschen Körper“ stecken?

Eigentlich immer. Aber das eine ist das Tun und Fühlen, das andere ist das Bewusstsein. Meine Mama hat mir erzählt, ich wollte schon mit drei Jahren mit Puppenwagen und Zöpfen durchs Dorf ziehen. Ich habe nie darüber nachgedacht, wie ich mich zu verhalten und zu kleiden habe. Das hat mir erst die Gesellschaft beigebracht.

Da ich damals in der Schule schon lange Haare und eine hohe Stimme hatte, haben mich alle als Mädchen angesprochen. Als ich in den Schulferien Post ausgetragen habe, haben die Leute immer gesagt: Ach mein Mädchen. Und ich hab mich damals gefreut. Aber das wussten sie gar nicht.

Wann kam der Gedanke auf, eine Geschlechtsangleichung durchzuführen?

Nach der Wende. Ich wusste nicht, was ich bin. Damals gab es noch den Rock-Bock-Selka, meine Lieblingskneipe. Der Barkeeper sagte: Ich erzähl dir jetzt mal was dazu, damit du weißt, was hier passiert. Da habe ich das erste Mal das Wort transsexuell gehört. Mit Anfang 20. Und irgendwann habe ich dann einen Selbsthilfeverein aufgesucht.

Wie hat Ihr Umfeld damals auf das Outing reagiert?

Als ich in Halberstadt gearbeitet habe, habe ich mich so gekleidet und gegeben, das wussten schon alle. Was meine Eltern betrifft: Die haben kein Wort mehr mit mir gesprochen. Und selbst bei der Beerdigung meiner Mutter hat mein Vater nicht mit mir geredet. Mein einer Bruder kommt super damit klar. Der andere, na ja, eher nicht. Das hat mir wehgetan, aber ich kann es auch nicht ändern. Ich werde tagtäglich damit konfrontiert. Teilweise aus Unwissenheit. Das trifft mich trotzdem, aber ich weiß damit umzugehen.

Wie lief das dann ab, von der Entscheidung bis zur endgültigen Geschlechtsangleichung?

Man stellt sich beim Endokrinologen vor, dann brauchst du ein Gutachten. Du musst dafür erstmal einen Psychologen finden, und dann hast du dort Termine. Dann muss man Fragen beantworten, die mit der eigenen Identität eigentlich gar nichts zu tun haben. Und dann kommt eine Krankenkasse und legt ein Gutachten vor, ohne dass sie dich jemals gesehen oder mit dir geredet haben. Und die lehnen das ab. Wir haben das dann gerichtlich für uns entschieden.

Vom ersten Endokrinologenbesuch bis zur Operation vergingen sieben Jahre. Und als ich fertig war, dachte ich mir, das kann so nicht funktionieren. Dann habe ich mir Gedanken gemacht, habe Vorträge gehalten, um das den Leuten nahe zu bringen. Und habe auch mit der Beratung hier angefangen.

Haben Sie sich denn jemals gedacht, „als Mann wäre es jetzt einfacher"?

Niemals. In manchen Momenten würde mir das zwar einiges erleichtern. Aber nein, dieser Schritt zurück wäre undenkbar. Denn dann wäre ich nicht mehr hier.

Von Yvonne Schmidt