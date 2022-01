Freibad-Partys, CSD und die Hochzeit des Jahres: Das bewegte im dritten Quartal 2021 im Altenburger Land

Altenburg

Vom Mysterymusical zum Inselzoofest, vom Christopher-Street-Day zum Tag des Denkmals: Der Sommer im Landkreis konnte sich sehen lassen, was aufregende Events anging.

Juli

1. Henriette Schaller wechselt von der ältesten Tanzschule Deutschlands zur Stadt Altenburg und wird neue Citymanagerin.

2. Uraufführung des Mystery-Musicals „Krabat“ an der Lumpziger Bockwindmühle. Das Stück von Manuel Kressin und Olav Kröger wird über den Sommer große Erfolge feiern.

Das uraufgeführte Mystery-Musical „Krabat“ wird in Lumpzig zum ausverkauften Sommerhit. Quelle: Mario Jahn

3. Das aufgehübschte und restaurierte Boot „Mary Jane“ verabschiedet sich im Rahmen des Projekts „Altenburg am Meer“ mit einer spektakulären Parade von der Skatstadt.

Die Parade von „Altenburg am Meer“ zog zum Abschluss von der Roten Zora zum Lindenau-Museum. Quelle: Mario Jahn

10. Der erste Christopher-Street-Day findet in Altenburg statt. Rund 600 Menschen setzen ein Zeichen für Toleranz und die Rechte der LGBTQ-Community.

„Gay Pride not White Pride“ hieß es auf dem ersten Christopher-Street-Day in Altenburg – bei bester Laune und bestem Wetter. Quelle: Mario Jahn

16. Ein Jahr ist der Großbrand auf dem Hof der Familie Benndorf in Drescha nun her. Auch 365 Tage später ist die Ursache des Unglücks unbekannt.

17. Rund 1700 Feierwütige verwandeln das Freibad Vollmershain mit dem DJ-Duo „Gestört aber Geil“ in eine Partymeile.

„Nass mit Bass“ war das Motto auf der Freibad-Party in Vollmershain mit dem DJ-Duo „Gestört aber Geil“. Quelle: Mario Jahn

18. Von der Bockwurstbude zum größten Freisitz im Altenburger Land: Die Gaststätte „Am Stausee“ in Fockendorf feiert 60-jähriges Jubiläum.

23. Nach 42 Dienstjahren begeht Bärbel Bruns ihren letzten Schultag als Rektorin der Altenburger Wilhelm-Busch-Schule. Dutzende Klassen und Tausende Schüler im Laufe ihres Lehrerlebens lässt sie hinter sich, um in den Ruhestand zu starten.

Wohlverdient: Nach 42 Dienstjahren geht Bärbel Bruns, die Schulleiterin der Grundschule Wilhelm Busch in Altenburg, in den Ruhestand. Quelle: Mario Jahn

23. Rund 80 Einsatzkräfte aus dem Altenburger Land brechen in Richtung Rheinland-Pfalz auf, um Fluthilfe zu leisten. Heftige Hochwasser hatten im Ahrtal ein Bild der Verwüstung hinterlassen.

23. Die Hochzeit des Jahres: Wirtin Renate Gärtner alias „Letscho“ gibt ihrer langjährigen Lebensgefährtin Simone Gärtner-Biel um punkt 11.11 Uhr das Ja-Wort. Außerhalb des Standesamtes werden sie mit einem Seifenblasenregen begrüßt. Etliche Gäste, darunter auch viele Motorradfreunde, feiern mit dem Paar.

Seifenblasen und Jubel erwarteten das frisch getraute Paar Renate „Letscho“ Gärtner und Simone Gärtner-Biel vor dem Standesamt. Quelle: Mario Jahn

August

7. Nach eineinhalb Jahren Pause sind auf Burg Posterstein wieder die Ritter los. Spannende Lanzenturniere, Feuerspucker, mittelalterliche Buden locken die Besucher an.

Spektakuläre Shows boten auch 2021 die Ritter von Burg Posterstein. Quelle: Mario Jahn

7. 2020 musste es ausfallen, 2021 wurde es wieder zum Besuchermagnet: das Inselzoofest in Altenburg. Theateraufführungen, Kinder-Partyspaß, Streichelzoo – von einem kurzen Regenschauer lassen sich Kinder und Erwachsene die Laune nicht verderben.

„Endlich wieder Inselzoofest“, dachten sich die vielen Besucherinnen und Besucher. Quelle: Mario Jahn

7. Zum „Impfen ohne Termin“ in der Impfstelle Schmölln kommen 295 Personen, um sich gegen das Corona-Virus impfen zu lassen. Damit werden an diesem Tag in Schmölln so viele Spritzen gesetzt wie in keinem anderen Impfzentrum in Thüringen.

9. Veränderungen am Haselbacher See: Nicole Knorr, Pächterin von „Thommys Imbiss“ muss ihre Siebensachen packen und Platz machen für neue Pächter mit neuen Konzepten: Marco Müller, Daniel Oehler und René Ludewig wollen es anpacken.

Für den Haselbacher See gibt es für das Areal auf der Wintersdorfer Seite neue Betreiber mit einem neuen Konzept. Quelle: Mario Jahn

23. Gleich zweimal am selben Tag lodern in Meuselwitz Flammen auf dem vermüllten Areal an der Altenburger Straße. Ein Feuerwehrmann bricht in der Mühlen-Ruine durch die Decke und muss im Krankenhaus behandelt werden.

27. Gefahrgut-Alarm an einer Altenburger Tankstelle: Ein Lastwagenfahrer bemerkt erst, als er zu seinem parkenden Lkw zurückkehrt, dass es aus einem Natronlaugen-Behälter leckt. Unter Vollschutz müssen die Einsatzkräfte die Ladung bergen.

Großeinsatz Ende August in Altenburg: An einer Tankstelle in der Zeitzer Straße verliert ein Lkw aus einem Behälter Natronlauge. Quelle: Mario Jahn

September

1. Christa Wolf ist seit 50 Jahren Mitglied beim SV Lokomotive Altenburg und ist damit am längsten Teil des Sportvereins. Sie sagt: „Die Turnhalle war meine zweite Heimat.“

1. Der Holocaust-Zeitzeuge Olaf Strassmann verstirbt im israelischen Kfar Saba im Alter von 89 Jahren. 1934 war er mit seiner Familie nach Altenburg gezogen. 1948 zog es Strassmann zu seinen ausgewanderten Geschwistern nach Israel.

2. Der erste OVZ-Stammtisch findet im Altenburger Ratskeller statt. Die Lokalredaktion und LVZ-Chefredakteurin Hannah Suppa luden OVZ-Leserinnen und -Leser zum Gespräch darüber ein, was sie bewegt.

Premiere in Altenburg: Erstmals findet der OVZ-Stammtisch im Ratskeller statt. LVZ-Chefredakteurin Hannah Suppa (M.) hatte dazu eingeladen. Quelle: Mario Jahn

6. Es startet das 20. Göpfersdorfer Holzbildhauer-Pleinair. Zehn Künstlerinnen und Künstler lassen vor den Augen Kunstinteressierter bis zum 18. September fantasievolle Skulpturen entstehen.

7. Zum ersten Mal seit Pandemiebeginn treffen sich Altenburgerinnen und Altenburger wieder zum gemeinsamen Essen und Plauschen auf dem Markt, bei der beliebten Aktion „AltenburgerInnen essen gemeinsam“.

Zum ersten Mal seit Pandemiebeginn gibt es Anfang September wieder die Aktion „AltenburgerInnen essen gemeinsam“ auf dem Markt. Quelle: Mario Jahn

9. Der OVZ-Stammtisch kommt nun auch nach Schmölln, in den Reussischen Hof. Bei Schnittchen, Häppchen, Bier und Schorle entwickelt sich eine echte Stammtisch-Atmosphäre.

10. Welttag der Suizidprävention: Seit Corona häufen sich schwerere Fälle in Thüringen. Die Selbstmordrate bleibt jedoch gleich.

10. Maria Kühl erhält den Altenburger Denkmalpreis 2021 für ihr Lebenswerk. In vielen außergewöhnlichen Projekten setzte sie sich dafür ein, die Skatstadt schöner und lebenswerter zu machen. Am 29. November stirbt Maria Kühl im Alter von 90 Jahren.

Maria Kühl erhielt 2021 den Altenburger Denkmalpreis für ihr Lebenswerk. Quelle: Mario Jahn

11. Massenandrang beim Tag des offenen Denkmals in Altenburg: Vor dem Marstall, der ehemaligen herzoglichen Landesbank und dem Ernestinum bilden sich Besucherschlangen.

Großes Interesse an alten Häusern: Beim Tag des offenen Denkmals Anfang September war der Andrang auch im Altenburger Marstall groß. Quelle: Mario Jahn

11. Ebenfalls großer Andrang beim Wintersdorfer Dorffest. Tausende Besucher tummeln sich drei Tage lang auf dem Festgelände im Meuselwitzer Ortsteil.

18. Nach nur acht Wochen Vorbereitungszeit und einer ausgefallenen 29. Ausgabe, holt Rositz seine beliebte Kirmes in einer kleineren Version nach. Bunte Lichter und der Duft nach gebrannten Mandeln vermitteln ein kleines Gefühl von Normalität.

19. Von Elefanten und Therapeuten: Mit einer launigen Gala eröffnet das Theater Altenburg im Theaterzelt die neue Spielzeit und gibt einen Einblick dazu, was das Publikum 2021 / 22 auf der Bühne erwartet.

Ein Fall für die Couch: Zur Spielzeit-Eröffnungsgala begab sich Generalintendant Kay Kuntze bei Schauspieldirektor Manuel Kressin (r.) in „Therapie“. Quelle: Mario Jahn

24. 21 Mitarbeiter des Kaufland-Supermarktes in Altenburg-Nord legen um 10 Uhr ihre Arbeit nieder und streiken. Es geht um höheren Lohn, mehr Wertschätzung und weniger Überstunden.

26. Der neue Bundestag wird gewählt. Im Altenburger Land stehen zehn Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl. Stephan Brandtner (AfD) zieht als Gewinner des Direktmandats in den Bundestag ein, Elisabeth Kaiser (SPD) über die Landesliste. Die AfD liegt im Altenburger Land vorne, danach folgt die SPD.

30. Nach über 30 Jahren schließt das Ehepaar Becher die Kreuz-Apotheke in Altenburg. Trotz schwarzer Zahlen wollte niemand die 1870 gegründete Pharmazie haben – noch nicht einmal geschenkt.

Das war’s: Weil das Ehepaar Becher keinen Nachfolger findet, wird die 1870 gegründete Kreuz-Apotheke in Altenburg Ende September geschlossen. Quelle: Mario Jahn

Von Katharina Stork