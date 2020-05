Einige Freibäder im Altenburger Land starten zu Pfingsten in die Saison

Altenburg

Am 1. Juni darf es offiziell losgehen: Die Freibadsaison ist eröffnet, trotz Corona. Die Gefahr durch das Virus wird dabei jedoch keineswegs außer Acht gelassen. Besondere Hygienekonzepte, mehr Reinigungspersonal, begrenzte Besucheranzahl – die Freibäder im Altenburger Land stellen sich auf die Saison unter Auflagen ein.

Auch das Freibad Schelditz in Rositz, wie Anja Dallek, Leiterin der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Rositz, erklärt. Die Türen zum Schelditzer Freibad eröffnen aber auch erst am 6. Juni. Das dem Gesundheitsamt vorgelegte Hygienekonzept, das inzwischen auch schon genehmigt sei, sehe eine Besucheranzahl von insgesamt 270 Personen vor. „Von der Bäderverwaltung gibt es ein Muster, nach dem man errechnen kann, wie viele Gäste sich zeitgleich im Freibad aufhalten können. Das ist gemessen an der verfügbaren Liegefläche und an den Größen der Becken“, so die VG-Chefin.

Die Anzahl der Besucher würde anhand von Bändchen kontrolliert, erklärt sie. „Wir haben eine konkrete Anzahl an Bändchen, also so viele, wie Personen zeitgleich ins Freibad dürfen. Jeder bekommt eines und muss es am Ausgang wieder abgeben.“ Außerdem seien die üblichen Abstandsregeln einzuhalten, es gebe verstärkte Desinfektionsmaßnahmen, die Warmduschen dürfen nicht verwendet werden, Spinde würden nicht aufgebaut und Ein- und Ausgänge seien getrennt, zählt Dallek die Hauptmaßnahmen auf.

Freibad Schelditz Adresse: Talstraße 16, 04617 RositzTelefon: 034498 22662Eröffnung: 6. JuniÖffnungszeiten: 10 bis 19 UhrEintrittskarten: Erwachsene 2,50 Euro, ermäßigt 1,50 Euro, Kinder ab 3 Jahren 1,10 Euro; Zehner-Eintrittskarte für Erwachsene 20 Euro, ermäßigt 12 Euro, Kinder ab 3 Jahren 9 Euro

Am 6. Juni geht es auch im Freibad Süd in Altenburg los. Betreiber Energie- und Wasserversorgung Altenburg (Ewa) habe die Zeit vorab genutzt und das Bad schick gemacht. Seit Montag wird das Becken gefüllt, heißt es von Ewa. Vorgegebene Verhaltensregeln sind auch hier zu beachten. So sind in der Startphase nur 400 Gäste gleichzeitig im Freibad erlaubt – während sich im Vorjahr an heißen Tagen rund 1600 tummelten. Die Besucherzahlen werden über eine Zählereinrichtung erfasst. Auf den Liegewiesen dürfen sich nicht mehr als zwei Personen, beziehungsweise zwei Familien auf einer „Decke“ aufhalten. Ebenso sind nur zwei Personen, bzw. Familien in den Umkleidebereichen erlaubt, und nicht mehr als zwei Personen in WC und Dusche.

Dazu muss auch der vorgeschriebene Abstand von 1,5 Metern zu anderen Badegästen eingehalten werden, an Land und im Wasser gleichermaßen. Desinfektionsspender am Eingang und im Hygienebereich, wie auch regelmäßiges Desinfizieren von Bänken, Liegen, Umkleiden, WC und Dusche durch das Bäderpersonal sollen die Sauberkeit gewährleisten. Zusätzlich seien Sprungturm, Rutschen und Kinderplanschbecken gesperrt.

Altenburg - Freibad Süd Adresse: August-Bebel-Str. 30, 04600 AltenburgTelefon: 03447 314684Eröffnung: 06 JuniÖffnungszeiten: täglich von 10 bis 20 UhrEintrittskarten: Erwachsene 3 Euro (ab 18 Uhr 1,50 Euro), ermäßigt 2 Euro (ab 18 Uhr 1 Euro), Kinder 1,50 Euro (ab 18 Uhr 0,75 Euro); Zehner-Eintrittskarte für Erwachsene 27 Euro, ermäßigt 18 Euro, Kinder 13,50 Euro

Am Pfingstmontag geht es im Freizeitbad Tatami in Schmölln los. Zum Kindertag kommen Kinder sogar kostenlos rein. Aber auch hier müssen die Auflagen eingehalten werden. Die Gästezahl sei laut Stadtwerken auf 352 Besucher gleichzeitig beschränkt. Dies entspreche jedoch der üblichen Auslastung, weshalb es selten zum Einlassstopp kommen sollte. Die Besucherzahl werde mit Pfandmarken kontrolliert. Entsprechend der Auflagen zum Schutz vor dem Coronavirus müssten auch hier die Gäste den empfohlenen Abstand von 1,5 Metern einhalten.

Außerdem gebe es separate Ein- und Ausgangsbereiche, diverse Hinweisschilder und erhöhten Desinfektionsaufwand. Zu diesem Zweck sei auch zusätzliches Reinigungspersonal notwendig. Auch bei der Beckenaufsicht seien mehr Personen im Einsatz, damit die Einhaltung der Abstandsregelung überwacht werden könne.

Freizeitbad Tatami Schmölln Adresse: Ronneburger Str. 65, 04626 SchmöllnTelefon: 034491 583366Eröffnung: 1. JuniÖffnungszeiten: Di. bis So. von 11 bis 19 UhrEintrittskarten: Erwachsene 3 Euro, Kinder 1 Euro, Saisonkarte 50 Euro/20 Euro

Am Kindertag eröffnet auch das Freibad Altkirchen. Für die Kids gibt es am Pfingstmontag eine Überraschung, sagt Schwimmmeister Steffen Gräfe. Besucherzahlen seien aber auch hier beschränkt, auf maximal 450 Gäste zeitgleich. „Diese Zahl ist aber erstmal zu erreichen. An richtig guten Tagen haben wir zwar auch schon mal bis zu 700 Besuchern gehabt, aber es ist ja auch ein ständiges Kommen und Gehen“, so Gräfe.

Im Freibad sei aber ausreichend Personal vor Ort, das das Einhalten der Auflagen kontrollieren könnte, so der Schwimmmeister. „Es ist zwar schwierig einzuschätzen, was auf uns zukommt. Es bleibt zu hoffen, dass sich die Leute vernünftig verhalten.“ Bei aktuell 18 Grad Wassertemperatur hofft das Freibad auf Besucher zur Eröffnung.

Freibad Altkirchen Adresse: Am Freibad 5, 04626 AltkirchenTelefon: 0152 52 978 537Eröffnung: 1. JuniÖffnungszeiten: wochentags von 13 bis 19 Uhr, Wochenende und Feiertage von 10 bis 19 Uhr Eintrittskarten: Erwachsene 3,50 Euro, Kinder 2 Euro; Zwanziger-Eintrittskarte für Erwachsene 55 Euro, Kinder-Dauerkarte 30 Euro

Kostenlosen Eintritt erhalten auch Kinder in Vollmershain. Wie Bürgermeister Gert Junghanns berichtet, eröffnet auch das Freibad seiner Gemeinde am 1. Juni. Um 12 Uhr soll es losgehen.

Freibad Vollmershain Adresse: Dorfstraße 76, 04626 VollmershainTelefon: 034496 22448Eröffnung: 1. Juni Öffnungszeiten: täglich 12 bis 19 Uhr Eintrittskarten: Erwachsene 3,50 Euro (ab 17 Uhr 2 Euro), Kinder (bis 15 Jahre) 2,50 Euro (ab 17 Uhr 1 Euro); Zehner-Eintrittskarte für Erwachsene 32 Euro, für Kinder 18 Euro; Saisonkarte Erwachsene 60 Euro, Saisonkarte ermäßigt 40 Euro

In Gößnitz beginnt die Freibadsaison hingegen auch erst zum Ende nächster Woche. Am 5. Juni öffnen sich ab 12 Uhr die Türen für die Besucher. In die neue Saison geht das Freibad mit zwei neuen Duschen, neuen Edelstahlleitern und neuen Pflastersteinen.

Freibad Gößnitz Adresse: Tannichtstraße 34, 04639 GößnitzTelefon: 034493 21493Eröffnung: 5. JuniÖffnungszeiten: Di. bis So. 12 bis 18 Uhr, Sa. und So. 10 bis 19 Uhr

