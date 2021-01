Freibäder in Vollmershain und Altkirchen werden aufgehübscht

Vollmershain/Altkirchen

Während es derzeit draußen eher trüb und kalt ist und die meisten Menschen im Altenburger Land sich nach der warmen Zeit, nach Sonne und Geselligkeit sehnen, arbeiten die Freibäder in Vollmershain und Altkirchen mit voller Energie daran, ihre eigenen kleinen Wohlfühloasen pünktlich zur Badesaison 2021 in neuem Glanz erstrahlen zu lassen.

Beckenboden im Fokus

Bereits im vergangenen Dezember wurde bekanntgegeben, dass die Vorbereitungen für die Freibadsaison 2021 im Vollmershainer Freibad auf Hochtouren laufen. Im Fokus stehen die Sanierung des Bodens, das Betonieren der schrägen Seitenwände sowie eine Erneuerung der Treppe, welche ins Wasser führt.

Die Reparaturbedürftigkeit des Beckens zeigte sich dabei bereits am Wasserverlust. Nach dem Ablassen des Wassers wurden kleinere Lecks gefunden. Somit rückte der Fokus der Sanierungsarbeiten auf den Boden, welcher komplett neu gegossen wird. Auch die Verbesserungsarbeiten der schrägen Seitenwände im Schwimmerbecken gehen voran. Ziel ist es, diese neu zu betonieren.

Die schrägen Seitenwände sollen neu betoniert werden. Quelle: privat

Vereinsmitglieder packen mit an

„Das Bad wurde vor vierzig Jahren gebaut.“, so Sascha Tittel, zweiter Vorsitzender des Sport- und Badevereins Sprottenaue. „Dementsprechend hat auch der Zahn der Zeit am Beton genagt.“ So trafen sich bereits im Dezember vier fleißige Vereinsmitglieder, welche die losen Betonstellen zwischen den Platten lösten. Ebenso wurden Risse ausgearbeitet, mittlerweile sind im großen Schwimmerbecken zudem Armierungsmatten angebracht, welche eine gute Stabilität bieten.

Die Ausschreibung durch die Gemeinde für die Sanierung der Treppe erfolgte kürzlich. „Die weiterführenden Arbeiten sind natürlich von den gegebenen Wetterbedingungen abhängig. Sobald die Temperaturen allerdings an mehreren Tagen etwas über dem Gefrierpunkt liegen, beginnen die ersten Betonierarbeiten“, so Sascha Tittel weiter.

Der Neuaufguss des Bodens wird von Mitte März bis Anfang April in die Zielgerade gehen, sodass das Freibad in Vollmershain pünktlich zum Saisonstart im Mai seine Tore wieder öffnen kann.

Besonders der Boden des Vollmershainer Beckens war sanierungsbedürftig. Quelle: privat

Vielfältige Hilfe von Sponsoren

Der Sport- und Badeverein Sprottenaue, welcher das Bad von der Gemeinde gepachtet hat und nun in Eigenregie führt, bekommt bei der Sanierung Unterstützung durch verschiedene Baufirmen. So hat die Firma Koch Kiessand GmbH den benötigten Sand gesponsert. Dieser wurde vom Baggerbetrieb Burkhardt abgeholt und nach Vollmershain transportiert. Weitere benötigte Baumaterialien wurden vom Baustoffhandel Seiler erworben. Der Transport und die Logistikarbeiten wurden von der Firma gesponsert. „Wir sind immer auf der Suche nach Sponsoren, zum Beispiel über Facebook. Ohne Spenden wäre es uns nicht möglich, das Bad am Leben zu erhalten und dafür sind wir sehr dankbar.“, sagt Sascha Tittel.

Fortschritte auch in Altkirchen

Auch im Altkirchener Freibad geht es voran: Hier befindet sich der Abriss des ehemaligen Badekiosks in den letzten Zügen. An seiner Stelle soll ein neuer Kindergarten entstehen (LVZ berichtete).

In Altkirchen schreiten die Arbeiten voran. Hier wurde der ehemalige Badekiosk abgerissen. Quelle: privat

„Wir haben einen Kindergarten in Röthenitz und einen Kindergarten in Altkirchen. Diese werden nun zusammen gelegt und dafür wird hier in Altkirchen ein neuer, größerer Kindergarten gebaut“, sagt Bürgermeister Andy Franke. „Die Planungsleistungen sind bereits abgeschlossen und werden durch ein Planungsbüro in Vollmershain organisiert.“ Der Beschluss über den Neubau des Kindergartens erging im Dezember durch den Stadtrat in Schmölln. Die Kapazität des Kindergartens liegt bei 70 Kindern. 50 Plätze sind derzeit vergeben.

Planschbecken neu betoniert

Das Planschbecken für die Kleinsten wurde zugunsten des neuen Kindergartens um 50 Meter versetzt, betoniert und mit neuer Folie ausgestattet. Unverändert bleiben dagegen das Schwimmerbecken und das Nichtschwimmerbecken. Diese bekamen vor zwei Jahren neue Beckensteine. Ebenso wurden die Folien erneuert.

Im Zuge der Arbeiten wird auch das Planschbecken versetzt. Quelle: privat

„Alles in allem sind noch kleinere Arbeiten zu erledigen, wie etwa das Setzen neuer Laternen“, sagt Andy Franke. „Die geplante Eröffnung ist am 15. Mai. Die Badesaison ist keinesfalls in Gefahr.“

Von Mary Anne Härtling