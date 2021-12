Schmölln/Nöbdenitz

Einen dauerhaften freien Internetzugang für jedermann findet man in ganz Schmölln nur im Ortsteil Nöbdenitz. Die Knopfstadt selber verfügt zwar auf ihrem Markt über freies WLAN, allerdings zeitlich begrenzt bis 20 Uhr. An den vielen weißen Flecken auf der Internetlandkarte wird sich laut Bürgermeister Sven Schrade (SPD) so schnell auch nichts ändern. Ihm zufolge fehlt der Stadt wegen anstehender Digitalisierung der Verwaltung das nötige Personal, um freies Internet einzurichten.

Erfolgreiche Initiative der Gemeinde Nöbdenitz

In Nöbdenitz profitiert Schmölln jedoch von der Initiative des Ortsteilrates, der das Thema bereits 2018 auf den Weg brachte. Damals war die Gemeinde unter Bürgermeister André Gampe (Bündnis 90 / Die Grünen) noch eigenständig. Seit wenigen Wochen nun existieren vier Hotspots, an denen jedermann rund um die Uhr freien Internetzugang erhält. Möglich ist die Nutzung im gesamten Bereich des Pfarrhofes, auf dem Parkplatz an der 1000-jährigen Eiche, an der Kita nebst Areal am Teich, in Sportlerheim und Bürgersaal inklusive Sportplatz sowie am Feuerwehrhaus in Lohma.

Vertreter der Stadt Schmölln (links im Bild) und der ausführenden Telekommunikationsfirmen testen den Nöbdenitzer WLAN-Hotspot am Pfarrhof. Quelle: Dana Weber

15 000 Euro Fördermittel von der Europäischen Kommission

15 000 Euro Fördermittel direkt von der Europäischen Kommission seien in das Projekt geflossen, erklärt Wolfgang Göthe, Mitglied im Schmöllner Stadtrat und Nöbdenitzer Ortsteilrat. „Freies WLAN ist genau das, was wir im ländlichen Raum brauchen.“ Für Besucher, Touristen und gerade für Tagungen im Pfarrhof sei das wichtig. Die europaweite Vergabe der Fördermittel erfolgte laut Göthe nach dem Windhund-Prinzip. Das heißt, die Gemeinde Nöbdenitz musste ausgesprochen flink sein, denn die letztendliche Bewerbung erfolgte zu festgesetzten Vergabeterminen online per Knopfdruck. Im dritten Anlauf klappte es dann.

Schmölln übernimmt Administration für drei Jahre

Da die Fördersumme für die Installation der Technik nicht ganz ausreichte, packte die Nöbdenitzer Kommune die fehlenden 1500 Euro noch obendrauf. Schmölln selber war laut Wolfgang Göthe davon ausgegangen, dass die Fördermittel reichen würden, und hatte deshalb dafür keine Mittel im Haushalt eingeplant. In den nächsten drei Jahren übernimmt die Knopfstadt Administration und Überwachung der Funktionstüchtigkeit des freien WLAN in Nöbdenitz und beteiligt sich an der finanziellen Unterhaltung. Während Schmölln die Hälfte der laufenden Kosten trägt, teilen sich Kirchgemeinde und SSV Traktor Nöbdenitz sowie die Freiwillige Feuerwehr Lohma in die zweite Hälfte.

Von Dana Weber