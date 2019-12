Freistaat Thüringen feiert 100 Jahre in Altenburg

Altenburg

Die Stadt Altenburg wird nächstes Jahr in den Fokus rücken. Das liegt vor allem an einer überregional ausstrahlenden Veranstaltung am 3. Oktober 2020. Wie Oberbürgermeister André Neumann ( CDU) informierte, hat die Skatstadt zum 30. Tag der Deutschen Einheit von der Landesregierung den Zuschlag für die Feierlichkeiten zu 100 Jahren Thüringen bekommen. Mit diesem Jubiläum ist zugleich der 30. Jahrestag der Wiedergründung des Freistaates verbunden.

Brief mit Zusage von Bodo Ramelow

Aus diesen Gründen wird es am Tag der Deutschen Einheit unter dem Motto „Der Freistaat feiert in Altenburg!“ einen Festakt und ein Bürgerfest geben. „Das ist ein ganz große Sache“, erklärte Neumann. Anlässlich der Feiern seien unter anderem Minister aus dem Kabinett, weitere hochrangige Funktionäre und Gäste aus den Partnerstädten in Altenburg zugegen. „Wir haben es gewollt und bekommen.“ Weitere Details gebe es zu gegebener Zeit.

Laut OB hatte die Landesregierung angefragt, ob Altenburg die Veranstaltung ausrichten will. Im Rathaus zögerte man nicht lange und signalisierte per Brief Interesse. Daraufhin schauten sich Vertreter der Staatskanzlei vor Ort alles an – und befanden es für gut. Der Brief mit der Zusage von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) kam dann Anfang des Monats.

Von Thomas Haegeler