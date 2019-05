Altenburg

Viel zu erleben gab es am Sonnabend auf der Feuerwache Weißer Berg. Dorthin hatte die Freiwillige Feuerwehr Altenburg geladen, um ihr 165-jähriges Bestehen zu feiern.

Trotz ungemütlicher Temperaturen wurde ein umfangreiches Programm geboten: So stellte nicht nur der Feuerwehrnachwuchs sein Können unter Beweis, es lockten auch Fahrzeug- und Technikschau sowie Auftritte von Kindergarten- und Grundschulkindern. Bis in den Nachmittag gaben sich zahlreiche Besucher die Klinke in die Hand.

Zur Galerie Neben einer Technik- und Fahrzeugschau lockten auch zahlreiche Vorführungen die Besucher zur Feuerwache Weißer Berg.

Von OVZ