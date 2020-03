In letzter Minute ist am Montag ein Prozess um die Prostitution von Minderjährigen im Altenburger Land zu Ende gegangen, bevor die Corona-Krise Verhandlungen für Wochen oder Monate hätte unmöglich machen können. Am Ende überbot das Gericht bei seinem Urteil sogar die Forderung der Staatsanwaltschaft, was die Verteidigung bemerkenswert fand.