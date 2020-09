Altenburg/Gera

Die Wirtschaft stellt wieder Personal ein – vor allem im verarbeitenden Gewerbe, im Gesundheits- und Sozialwesen, im Baugewerbe und im öffentlichen Dienst. Zu dieser Einschätzung kommt die Agentur für Arbeit Altenburg-Gera angesichts merklich gesunkener Arbeitslosenzahlen in Ostthüringen. „Besonders erfreulich ist der starke Rückgang der Jugendarbeitslosigkeit“, sagte Stefan Scholz, Vorsitzender der Geschäftsführung der Arbeitsagentur Altenburg-Gera. Die Arbeitslosenquote im gesamten Agenturbezirk, zu dem neben dem Altenburger Land und der Stadt Gera auch die Kreise Greiz und Saale-Orla gehören, sei im September im Vergleich zum Vormonat um 0,3 Prozentpunkte auf 6,4 Prozent gesunken.

Quote im Landkreis sinkt auf 7,0 Prozent

Ein Rückgang, der sich in dieser Größenordnung auch im Altenburger Land niederschlägt. Dennoch ist die Lage auf dem Arbeitsmarkt im östlichsten Landkreis Thüringens etwas angespannter als in anderen Regionen Ostthüringens: Hier beträgt die aktuelle Arbeitslosenquote 7,0 Prozent.

Dabei stellt sich die Entwicklung der vergangenen Wochen im Kreis ambivalent dar. Während die Zahl der Arbeitslosen insgesamt von 3271 im August auf 3129 im September zurückgegangen ist, ist die Gruppe der Langzeitarbeitslosen mit mindestens einem Jahr ohne Job erneut leicht gewachsen – auf 1238. Insofern profitierten vor allem Frauen und Männer mit nur kurzem Knick in der Erwerbsbiografie von Neueinstellungen bei hiesigen Unternehmen.

Vor allem Jugendliche und Ausländer profitieren

Die prozentual stärksten Rückgänge in den Arbeitslosenzahlen gab es bei Ausländern (minus 8,0 Prozent zum Vormonat) und in der Altersgruppe der 15- bis 25-Jährigen (minus 12,9 Prozent). „Jugendliche, die ihre Ausbildung im Juli beendet haben, haben in hohem Maße Beschäftigung finden können“, erklärt Agenturchef Scholz. Allerdings gibt es in diesen Gruppen auch die höchsten Betroffenenzahlen. 9,1 Prozent der 15- bis 25-Jährigen im Altenburger Land waren im September auf Jobsuche, 25,0 Prozent der Ausländer.

Immerhin: Die Zahl der angebotenen Arbeitsstellen ist im September rapide gestiegen, deutlich stärker als im Juli oder August. 806 Jobs sind im Altenburger Land im Moment zu vergeben, über 100 mehr als im Vormonat.

Von Kay Würker