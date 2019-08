Altenburg

Im Botanischen Erlebnisgarten an der Zillestraße in Altenburg wird derzeit rege gewerkelt. Unter anderem sind in dem seit 2006 unter der Regie des eigens gegründeten Fördervereines betriebenen und denkmalgeschützten Idyll 13 Helfer über eine Maßnahme der Agentur für Arbeit im grünen Bereich unterwegs.

Spenden laufend gesucht

Das Problem: Sämtliche Gerätschaften, die bei der gärtnerischen Hege und Pflege benutzt werden, sind in die Jahre gekommen. „Und manches fehlt völlig“, so Vorstandsmitglied Michael Wolf. Das einstige Altenburger Stadtoberhaupt ist seit 2015 Mitglied im Verein. Und jetzt nutzt er seine weit reichenden Kontakte, um für den Garten Fördermittel sowie Sponsoren zu gewinnen. Bezüglich der Gerätemisere konnte schon Abhilfe geschaffen werden: Stephan Lichtenstein, einer der Geschäftsführer vom Leitermann, übergab jetzt eine Spende in Höhe von 500 Euro. Zuzüglich einem Eigenanteil aus der Vereinskasse können diverse Elektrogeräte wie ein Teleskopschneider oder eine Heckenschere angeschafft werden.

Sommerhaus wird saniert

Aber auch baulich bewegt sich etwas in dem von Landschaftsgärtner Hans Dippel für den Nähmaschinenfabrikanten Karl Dietrich angelegten Garten. Konkret im historischen Sommerhaus, das nachweislich im Jahr 1925 errichtet wurde. „Dort laufen die schrittweisen Sanierungsarbeiten“, so Wolf. Derzeit sind dort die Fensterbauer zugange, die die historischen Fenster ausgebaut haben und wieder aufarbeiten. „Dafür konnten wir Mittel aus der Denkmalförderung in Höhe von 22 960 Euro einsetzen. Weitere 1000 Euro kommen als Eigenanteil hinzu“, erklärt Wolf. Zumindest war dies der Plan. Denn bei der genaueren Untersuchung fanden sich weitere Schäden, die bis dahin noch unentdeckt waren und jetzt gleich mit repariert werden. Das treibt die Kosten um weitere 2000 Euro auf nun rund 26 000 Euro hoch. „Dafür suchen wir weitere Spenden“, wirbt Wolf.

Zweiter Bauabschnitt geplant

Keineswegs sind an dem Kleinod dann die Arbeiten beendet. „Im kommenden Jahr ist ein zweiter Sanierungsabschnitt geplant. Dann soll das Fachwerk hergerichtet werden“, informiert das Ex-Stadtoberhaupt. Geplant sei, bis zum Tag des offenen Denkmals im kommenden Jahr alle Arbeiten abzuschließen. „Dann soll unser Gartenhaus eines der geöffneten Objekte sein.“

Von Jörg Wolf