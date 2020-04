Friedhofskapelle Altenburg erhält restaurierte Fenster zurück

Altenburg

Es ist soweit. Die Bemühungen des Städtischen Friedhofes um den Erhalt seiner Bleiglasfenster an Friedhofskapelle und Leichenhalle tragen nach zwei Jahren erste sichtbare Früchte. Dank Fördermitteln des Thüringischen Landesamtes für Denkmalschutz und Archäologie und erheblichen Spenden aus der Bevölkerung konnte am Mittwoch mit dem Einbau des ersten von zwei restaurierten Fenstern an der Friedhofskapelle begonnen werden.

Bleiglasfenster aus elf Teilen

Gegen Mittag hatte Michael Görlach von der Erfurter Restauratorenwerkstatt Rahfoth bereits die Hälfte der Fenstersegmente mit ruhiger Hand an ihrem angestammten Platz eingesetzt. Aus elf Einzelteilen bestehen die Fenster auf der linken Seite des Altarraumes. Sie wurden als Erste restauriert, da sie die größten Schäden aufwiesen.

Eine dicke Dreckschicht und viel Glassprung

Kathrin Rafroth hat die Fenster sieben Monate lang in akribischer Kleinarbeit wiederhergestellt. Quelle: Mario Jahn

„Das Bleinetz war an auffällig vielen Stellen gebrochen“, erklärt Restauratorin Kathrin Rahfoth. „Beim Herausnehmen wären die Fenster beinahe auseinandergefallen.“ Rahfoth ist seit 20 Jahren auf Glasmalerei und Glasfenster spezialisiert. Sieben Monate restaurierte sie die Originalstücke von 1897 in akribischer Kleinarbeit. „Wir hatten viele gesprungene Gläser und die Fenster waren von einer dicken Dreckschicht bedeckt.“

Bayerische Handwerkskunst an Altenburger Kapelle

Ersatzgläser kamen aus der Glashütte im Bayerischen Waldsassen, die mundgeblasenes Glas in Denkmalschutzqualität und großer Farbauswahl anbietet. „Gerade das Rosé ist schwer zu bekommen“, weiß die Fachfrau und zeigt sich sehr zufrieden mit dem Ergebnis. „Der verwendete Farbton orientiert sich sehr am Original.“ Bei der Glasmalerei legte die Erfurterin selbst Hand an und erneuerte behutsam verschwundenes Blattwerk.

Jede Menge Vorarbeit

Bevor Michael Görlach am Mittwoch mit dem Fenstereinbau beginnen konnte, waren zwei Tage der Vorbereitung notwendig: Die Eisen der Fensterstreben mussten zweimal gegen Korrosion gestrichen und Löcher für Messingstangen ins Gewände gebohrt werden. Diese Stangen geben den Fensterscheiben Stabilität und ersetzen ihre Vorgänger aus Eisen, die teilweise bis auf eine Materialstärke von einem Millimeter heruntergerostet waren.

Zwei von 100 Bleiglasfenstern

Die restaurierten Fenster sind eine wahre Augenweide und heben sich in ihrer erfrischenden Farbigkeit deutlich vom unsanierten Rest am Bauwerk ab. Die markante Gebäudegruppe am Altenburger Friedhofseingang besteht aus sage und schreibe über 100 Bleiglasfenstern, die alle noch auf ihre Restaurierung warten.

Spendenmöglichkeit

Dafür braucht es auch weiterhin die Mithilfe der Altenburger. Wer für den Erhalt der Fenster spenden möchte, kann dafür folgendes Konto bei der Sparkasse Altenburger Land nutzen: DE 15 8305 0200 1111 002 700. Als Verwendungszweck bitte „ Rekonstruktion Fenster Friedhofskapelle“ angeben.

Von Dana Weber