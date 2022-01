Frist für Führerschein-Umtausch im Altenburger Land läuft ab – Hunderte sind noch säumig

Altenburg

Für Fahrzeugführer der Geburts-Jahrgänge 1953 bis 1958 wird es eng. Bereits nächste Woche verlieren ihre Papiere die Gültigkeit. Betroffen vom Ablaufdatum sind alle, deren Führerschein bis Ende 1998 ausgestellt wurde.

Im Altenburger Land bedeutet das: Rund 3500 Inhaber von Papierführerscheinen müssen bis spätestens 19. Januar ihr einstmals unbefristet gültiges Dokument gegen einen Kartenführerschein tauschen. Nach Aussage des Landratsamtes haben bislang allerdings erst rund 1500 Betroffene einen Antrag auf Umtausch bei der Führerscheinstelle gestellt. Somit wird für rund 2000 Einwohner im Landkreis wird die Zeit knapp.

Ordnungsgeld droht

Grundsätzlich muss jeder, der nach dem Stichtag ohne gültigen Führerschein in eine Verkehrskontrolle gerät, mit einem Ordnungsgeld rechnen. Um diesen Umstand abzumildern, unterbreitete die deutsche Verkehrsministerkonferenz im Dezember den Vorschlag, bis zum 19. Juli dieses Jahres vorerst auf Geldsanktionen zu verzichten. Zur Begründung wurden pandemiebedingt längere Wartezeiten und Verzögerungen bei der Beantragung des neuen Dokumentes angeführt. Die Innenministerkonferenz soll dafür eine Kulanz-Regelung erarbeiten, wie in solchen Fällen künftig bundeseinheitlich vorgegangen wird.

Bis zum Jahr 2033 sollen in den Mitgliedsstaaten der Europäische Union alle Papierführerscheine durch Kartenführerscheine ersetzt werden. Mit der Vereinheitlichung der 110 in den Mitgliedsstaaten vorkommenden Führerscheinmuster erhoffen sich die EU-Staaten ein höheres Maß an Fälschungssicherheit und Schutz vor Missbrauch. Künftig wird demnach nur noch der EU-Kartenführerschein als amtliches Dokument anerkannt.

Führerscheinstelle hilft weiter

Der Umtausch der Fahrerlaubnis alten Rechts in einen europaeinheitlichen Kartenführerschein erfolgt im Altenburger Land in der Führerscheinstelle Altenburg, Martin-Luther-Straße 1a. Die Antragsteller müssen in der Behörde persönlich erscheinen. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, wird das Antragsformular vor Ort erstellt. Mitzubringen sind Personalausweis oder Reisepass, jetziger Führerschein und ein biometrisches Passbild. Wer möchte, kann seinen alten Führerschein nach der Entwertung aus nostalgischen Gründen behalten.

Die Tage des unbefristet gültigen Papierführerscheines sind gezählt. Quelle: Andreas Arnold

Der neue Kartenführerschein ist nicht mehr wie bislang unbefristet gültig. Er muss alle 15 Jahre neu ausgestellt werden, wie es bereits bei allen seit dem 19. Januar 2013 ausgegebenen Führerscheinen üblich ist. Prüfungen oder ärztliche Untersuchungen sind dafür nicht notwendig. Laut Bundesverkehrsministerium dient der regelmäßige Austausch der Dokumente der Aktualisierung von Lichtbildern und Namen.

Von Dana Weber und Klaus Staeubert