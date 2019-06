Altenburg

Mit Sonnensegel, Planschbecken und spontan erworbenem Wassersprinkler auf dem Hof wappnete sich das Altenburger Familienzentrum gegen die sengende Juni-Hitze. Die Einrichtung öffnete am Mittwochnachmittag Haus und Hof für ihr kleines, aber feines Frühlingsfest.

Vielen Altenburgern war es aber offenbar zu warm für die Feierei an der Brüderkirche. Recht zaghaft trudelten nach und nach die ersten Mütter mit ihren Kindern ein und setzten sich in dem bunt geschmückten Hof an Basteltische und Leinwand. Zum Stöbern gab es allerhand Selbstgenähtes aus dem hauseigenen Nähtreff, Bücher und frisch gebackenen Kuchen. Ein Papa der Krabbelgruppe stiftete aus seinem Betrieb im Dunkeln leuchtende Legosteine für den Verkauf. Denn alle Einnahmen, die durch die bunte Auslese eintrudelten, sollen der geplanten Renovierung des Familienzentrums zu Gute kommen.

Heizung muss wieder in Gang

„Das Notwendigste ist die Heizung, die wieder zum Laufen gebracht werden muss. Das ist vor allem wichtig für unsere Krabbelgruppe. Da brauchen wir schon eine gewisse Grundwärme im Raum. Ein neuer Anstrich täte auch gut“, erzählte Ines Neumann, Mitarbeiterin im Familienzentrum. Das Geld vom Sommerfest soll ein Anfang sein. Aktuell strecke die Einrichtung ihre Fühler in alle Richtungen aus, um Sponsoren zu gewinnen.

Von Lisa Schliep