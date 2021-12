Altenburg

Es war die wohl spektakulärste Personalie dieses Sommers: Henriette Schaller, eine der beiden Geschäftsführerinnen der gleichnamigen Tanzschule, wird Altenburger Citymanagerin. Ein Wechsel aus der Privatwirtschaft in die Verwaltung, um mit den Erfahrungen aus dem bisherigen Führungsjob sowie Energie und Leidenschaft etwas für die Skatstadt zu tun. Doch schon nach einem halben Jahr ist wieder Schluss: Die 37-Jährige hat zum Jahresende und damit zum Auslaufen der Probezeit ihren Vertrag gekündigt.

„Ich habe in den zurückliegenden Monaten so oft Anlauf genommen und bin dabei viel zu oft gegen Wände gelaufen, dass mir schon jetzt die Motivation zum Weitermachen fehlt. Die Geduld, lange auf Erfolge zu warten, habe ich einfach nicht“, begründet Henriette Schaller ihren für viele sicher überraschenden Schritt. Gleichzeitig legt sie Wert auf die Feststellung, dass es nicht an der für sie neuen und ungewohnten Arbeit in der Stadtverwaltung lag. Ganz im Gegenteil. „Dort bin ich jederzeit unterstützt, nett und herzlich von den Kollegen aufgenommen worden. Es war der fehlende Widerhall auf meine Arbeit draußen.“

Desinteresse und Unwillen bei Händlern und Eigentümern

So habe sie beispielsweise versucht, endlich einen gemeinsamen Online-Auftritt der City-Händler hinzubekommen. Doch das Interesse und die Bereitschaft mitzumachen, habe sich sehr in Grenzen gehalten. „Dabei ist es doch gerade jetzt unheimlich wichtig, dass man im Internet auf sich aufmerksam macht“, so Schaller. Auch beim Versuch, den Leerstand in Geschäften zu minimieren, sei sie bei den Hauseigentümern größtenteils auf Desinteresse gestoßen. In der Regel werde versucht, im Erdgeschoss für einen Laden die maximale Miete zu erzielen, während der Rest des Hauses verfällt. „Und die Verwaltung kann nichts dagegen tun. Das ist sehr frustrierend, ein Kampf gegen Windmühlen.“ Sogar die Vermittlung von interessierten Geschäftsleuten scheiterte am Unwillen der Eigentümer, irgendetwas zu verändern.

„Trotz allem war es eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Ich habe meinen Wunsch, etwas Neues auszuprobieren, umgesetzt“, fasst Henriette Schaller zusammen. Doch aus der Euphorie des Anfangs sei schnell Ernüchterung geworden. Jetzt geht sie zurück an die Tanzschule, die sie ab Januar erneut gemeinsam mit ihrer Schwester Therese führt, und wird in Jena wieder Tanzlehrer aus- und weiterbilden. Auch als Trainerin steigt sie wieder ein, übernimmt das A-Team der Lateinformation und teilt sich die Betreuung der von ihr in die zweite Bundesliga geführten Standardformation mit dem neuen Trainer Martin Fischer.

OB Neumann muss nun wieder suchen

Henriette Schaller hat am 1. Juli den über ein Jahr verwaisten Posten als Citymanagerin angetreten und sich dabei gegen insgesamt 38 Mitbewerberinnen und Mitbewerber durchgesetzt. Nicht zuletzt freute sich Oberbürgermeister André Neumann (CDU) über die prominente Verstärkung im Rathaus. Für ihn beginnt die Suche nun wieder von vorn.

Von Ellen Paul