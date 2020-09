Frust in Bünauroda: Flickenteppich statt flacher Fahrbahn

Bünauroda

Der Frust steht Christian Salomon ins Gesicht geschrieben: „Das, was hier gemacht wurde ist eigentlich ein besserer Feldweg“, ärgert sich der 52-jährige beim Blick auf die Falkenhainer Straße vor seinem Haus in Bünauroda.

Was Salomon so auf die Palme bringt, wird schnell augenscheinlich, wenn man die Trasse etwas genauer in den Blick nimmt: Die empfängt Autos und Fußgänger derzeit eher mit einem Teer-Flickenteppich denn mit einer glatten Oberfläche, an den unbefestigten Rändern knirscht Kies unter den Füßen der Passanten. „Ich wohne seit 1988 hier, aber sowas habe ich noch nicht gesehen“, fasst Salomon seinen Unmut in Worte.

Vermeintliche Zwei-Klassen-Baustelle

Besonders ärgerlich sei, dass die Straße erst durch die jüngst dort durchgeführten Bauarbeiten in den jetzigen Zustand gebracht worden sei. „Die Stadt hat hier Leitungen verlegt, die Baufirma dann allerdings nur an den Stellen frisch geteert, an denen auch tatsächlich gearbeitet wurde“, berichtet er. Im Ergebnis sei der derzeitige Flickenteppich überhaupt erst entstanden. Ein für Salomon unverständliches Ergebnis, vor allem, da etwa hundert Meter weiter im Bereich des Oberdorfs derzeit offenkundig nicht nur ein frischer Straßenbelag sondern auch neue Borden aufgebracht werden. „Und wir hier unten haben nicht mal die Abflüsse richtig eingefasst bekommen. Wenn es hier stark regnet staut sich das Wasser und spült den ganzen Dreck in die Kanalisation“, führt er aus.

Vor allem bei Starkregen, sagt Christian Salomon, seien die Abflüsse mit dem Regenwasser überfordert. Quelle: Bastian Fischer

Punktuelle Arbeit war beauftragt

Am derzeitigen Zustand der Straße, bestätigt man auf Anfrage im Meuselwitzer Rathaus, werde sich vorerst nichts ändern. Denn von Anfang an sei die Baufirma beauftragt gewesen, nur jene Flächen des Straßenbelags zu erneuern, die im Zuge der durchgeführten Tiefbauarbeiten tatsächlich in Anspruch genommen wurden. Heißt: Nur dort, wo Trinkwasser-, Regen- und Schmutzwasserleitungen verlegt wurden, wurde auch neuer Belag aufgebracht.

„Die Erneuerung der verbleibenden Randbereiche, Restflächen oder Gehwege obliegt der Hoheit des Straßenbaulastträgers – und damit der Kommune. Die Stadt Meuselwitz hat leider nicht die finanziellen Mittel, um sich an jeder Baumaßnahme vollumfänglich zu beteiligen“, antwortet die Stadtverwaltung. Investiert wird dennoch kräftig: Insgesamt schlägt die Baumaßnahme, die federführend vom Eigenbetrieb Stadtwerke Schnaudertal (ESS) beauftragt ist mit rund 1,2 Millionen Euro zu Buche, die Stadt selbst ist mit 66 000 Euro im Boot. Das örtliche Schmutzwasser wird künftig mittels Pumpwerk in die Meuselwitzer Kläranlage, das Regenwasser über einen Sammler in den Rusendorfer See geleitet.

Einige Meter von Salomons Haus entfernt werden neben dem Belag auch die Borde erneuert. Quelle: Bastian Fischer

Mehraufwand im Oberdorf

Warum aber stellt sich die Situation wenige Meter die Falkenhainer Straße hinauf schon wieder ganz anders dar? Auch hierfür gibt es eine Antwort. Von einem grundhaften Ausbau, wie ihn mancher Beobachter vermuten könnte, könne keine Rede sein, schreiben die Verantwortlichen. Trotzdem werden hier zusätzliche Gelder in die Hand genommen. Der Grund: Die vorhandenen Borde seien in einem derart „katastrophalen Zustand“, die Straßendecke derart brüchig gewesen, „dass eine Erneuerung der tatsächlich in Anspruch genommenen Fläche an die vorhandene Struktur nicht funktioniert hätte“.

Und auch in den kommenden Jahren wird in Bünauroda investiert. 2021 und 2022 wolle der Eigenbetrieb Stadtwerke Schnaudertal in den restlichen Straßen des Ortes ebenfalls die Leitungen erneuern, schreiben die Verantwortlichen. Ob und in wieweit damit auch ein kompletter Straßenbau einhergehe, sei derzeit angesichts der weiter angespannten Haushaltslage nicht abzusehen.

Von Bastian Fischer