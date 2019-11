„Fuchstal Chaoten“ verbeugen sich in Altenburg vor Gundermann

Altenburg

Es ist an der Zeit, in der Musik mal wieder auf die Texte zu hören. Und da war das Konzert am Sonnabend im Weindepot Priem wie eine Insel im Meer. Der Kreisjugendring erinnerte in seiner Veranstaltungsreihe „30 Jahre Friedliche Revolution“ an den Liedermacher Gerhard Gundermann und hatte die „ Fuchstal Chaoten“ geladen.

Scharfsinnige Liedtexte eines Baggerfahrers

Seit elf Jahren widmet sich die vierköpfige Tribute-Band ausschließlich dem singenden Baggerfahrer. „Die Texte, die er damals gemacht hat, sind immer noch hochaktuell. Das bringt ja heute niemand mehr fertig“, erklärt Leadsänger Mario Sieb seine Faszination und Bassist Frank Wunderlich ergänzt: „Wo nimmt ein Mann, der den ganzen Tag auf dem Bagger sitzt, diesen Sprachschatz her?“

Rockendes Küken auf rosa Gitarre

Das Altenburger Konzert vor 80 Gästen ist ein Heimspiel für die vier Chaoten aus dem Thüringer Fuchstal zwischen Wolfersdorf und Endschütz. Sie präsentieren vorzugsweise Gundermanns Sololieder in der Rockfassung – zwei Gitarren, Schlagzeug, Bass, vier Sänger. Das Küken der Band, Stephan Dörfer, bearbeitet seine verblichene, einstmals rosafarbene E-Gitarre mit besonderer Inbrunst.

Parteiausschluss wegen „prinzipieller Eigenwilligkeit“

„Vielleicht war Gundermann der einzige echte Kommunist der DDR“, kommentiert Frank Wunderlich die Stücke. Der Liedermacher hatte gegen seinen Rausschmiss aus der Partei wegen „prinzipieller Eigenwilligkeit“ 1984 Widerspruch eingelegt. So sind auch Gundermanns Texte – eigenwillig und schön. „Mein Bagger stirbt in der Heide / Das Erdbeben hört endlich auf“ heißt es zum Ende der Grube „Brigitta“, dem Lieblingslied von Mario Sieb. Dem Publikum geht es wohl ähnlich. Das zeigt sich in der Textsicherheit beim Mitsingen.

Gefrotzel unter Bandkollegen

Die Fuchstaler würzen ihr Konzert mit liebevollem Gefrotzel unter den Bandmitgliedern. Um das Lied „Der Alte“ anzukündigen, muss Frank Wunderlich als Senior der Band herhalten: „Ich behaupte jetzt nicht, dass du der Älteste in der Band bist – das sieht ja jeder“, meint Sänger Mario Sieb.

Volkslieder und Deutscher Filmpreis

Gundermann hatte sich gewünscht, dass seine Lieder zu Volksliedern im wahrsten Sinne werden. Vielleicht sind sie jetzt auf dem besten Wege dahin. Der 2019 mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnete biografische Spielfilm von Andreas Dresen schießt den Baggerfahrer aus der Oberlausitz wieder ins Bewusstsein der Leute.

Zusammengehörigkeit und traumatischer Umbruch

Die „ Fuchstal Chaoten“ lassen am Samstag ein schon fast vergessenes Gefühl der Zusammengehörigkeit vergangener Tage wiederaufleben. Gundermanns Lieder sind auch das Sprachrohr der besonderen Zeit nach der friedlichen Revolution. Für viele Menschen im Osten Deutschlands ging der gesellschaftliche Umbruch mit einem traumatischen Einschnitt in der Biografie einher, wenn beispielsweise ganze Betriebe geschlossen wurden. Für Viele war der Betrieb zu DDR-Zeiten wie eine Familie. Solche Verluste wirken auch noch nach 30 Jahren nach.

Von Dana Weber