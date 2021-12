Fünf Frauen und Männer aus dem Altenburger Land sagen, warum sie die Corona-Impfung nicht wollen

Altenburg

Das alltägliche Leben von Ungeimpften wird immer stärker eingeschränkt. Wo 2G gilt, sind sie außen vor. Ihre Einstellung zum Piks bleibt davon unberührt. Was sind ihre Beweggründe, auf die Corona-Impfung bewusst zu verzichten? Fünf Frauen und Männer geben Antworten. Einige wollten anonym bleiben – die Namen aller sind der Redaktion bekannt.

„Kein Vertrauen“

Candy Zeißig, 35, aus Altenburg: Ich habe kein Vertrauen zu den Impfstoffen. Biontech, Astra, Sputnik – alles sollte helfen. Tut es aber nicht. Man kann sich trotzdem infizieren und krank werden. Ich habe auch keinen Bock, mir alle fünf, sechs Monate ’ne Spritze reinjagen zu lassen. Außerdem wurde versprochen, dass du als Geimpfter mehr Freiheiten hast. Das ist aber nicht so. Die Weihnachtsmärkte sind abgesagt, viele Veranstaltungen nur noch mit Impfung und Test zu besuchen und es wird wieder über einen Lockdown für alle geredet. Ich habe nichts gegen Leute, die sich impfen lassen. Besonders für Kranke ist das sicher sinnvoll. Aber jeder sollte selbst frei entscheiden können. Und: Ungeimpfte diskriminieren geht nicht. Man kann ja noch nicht mal mit dem Bus zum Testen fahren. Ich würde mir es aber überlegen, wenn sicher wäre, dass eine Impfung reichen und wirklich sicher vor Infektion und Erkrankung schützen würde – auch gegen die neue Variante.

„Fremdstoffe aufzunehmen, ist bei mir nicht vorgesehen“

Selbstständige, 50: Ich lasse mich schon seit über zehn Jahren nicht mehr impfen. Kein Arzt hat je danach gefragt und hat es akzeptiert. Ich wiederum durfte akzeptieren, dass mein Kind jede Impfe nimmt, die es irgendwie gibt. Ich frage sie nie nach dem Warum, denn es ist ihre Entscheidung. In meinem zutiefst spirituell verankerten Leben ist es nicht mehr vorgesehen, Fremdstoffe aufzunehmen oder Blut zu spenden. Für die Herstellung eines Impfserums werden Tiere gequält, an ihnen Tests durchgeführt oder schlimmere Sachen, für die ich nicht verantwortlich sein möchte. Und ein Statement zu setzen oder setzen zu müssen, warum ich gesund bin, ist einfach krass. Ich bin sehr selten krank und wenn ja, dann hinterfrage ich eher mich selbst! Alles hat immer eine tiefere Bedeutung. Wir unterliegen universellen Gesetzen und nichts geschieht umsonst. Das hat rein gar nichts mit der Corona-Impfung an sich zu tun.

„Nebenwirkungen werden meines Erachtens heruntergespielt“

Medizintechniker, 62: Ich habe kein Vertrauen zu dieser Impfung. Es ist ein lebendiger Virus, der da verabreicht wird. Es sind abgeschwächte Influenza-Viren, wo niemand weiß, was die im Körper machen. Die Nebenwirkungen der Impfung werden meines Erachtens heruntergespielt, wie Herzinfarkt und Schlaganfall und Thrombosen. Es wird gesagt, die Nebenwirkungen seien ein geringeres Risiko, als an Corona zu sterben. Ich warte ab, was der Totimpfstoff bringt. Bei dem würde ich es mir eventuell überlegen.

„Ich warte, dass sie mich kündigen“

Pflegerin, 52: Bei einer Schutzimpfung, wie etwa gegen Hepatitis, werde ich geimpft und bin dann geschützt. Warum soll ich mich gegen Corona impfen lassen, wenn diese Wirkung gar nicht angeboten wird. Da Geimpfte zu Veranstaltungen gehen dürfen, obwohl schon länger klar ist, dass sie sich ebenfalls infizieren können, berühren mich auch die steigenden Inzidenzzahlen nicht. Was die täglichen Fallzahlen im Landkreis betrifft, habe ich den Eindruck, es wird falsch gezählt, geschuldet der Überforderung und Bürokratie. Wenn mein Freund als Corona-Erkrankter das zweite Mal zum Test geht und wieder positiv getestet wird, wird er dann als neuer Fall gezählt? Um mich gegen Corona impfen zu lassen, müssten noch viele Jahre ins Land gehen, in denen die Nebenwirkungen erforscht werden. Wenn die Impfpflicht fürs Gesundheitswesen kommt, warte ich darauf, dass sie mich kündigen. Dann werde ich nicht weiterarbeiten, was mir sehr leid täte. Ich hoffe, es kommt nicht soweit. Es fehlt ja jetzt schon an medizinischem Personal.

„Bei Ärzten sträubt sich vieles in mir“

Freiberuflerin, 51: Ich lasse mich generell gegen nichts impfen. Auch Arztbesuche beschränke ich auf ein absolutes Minimum. Wahrscheinlich hat es mit unangenehmen Erfahrungen in frühester Kindheit zu tun. Wenn es um irgendetwas Ärztliches geht, sträubt sich vieles in mir. Dass die Corona-Impfstoffe aktive genveränderte Substanzen enthalten, beunruhigt mich zusätzlich. Nach allem, was man hört und liest, ist das Impfen nicht die Lösung, die sich alle wünschen. Die Menschen erkranken trotzdem. Ich weiß nicht, ob es gegen ein Virus überhaupt jemals einen Impfstoff geben wird, den man einfach allen Menschen verabreichen kann. Zudem lässt die Wirkung der Corona-Impfung nach einigen Monaten nach. Das heißt, es müsste sich jeder aller paar Monate erneut impfen lassen. Ich halte ein regelmäßiges Testen für alle für sinnvoller, gleich ob geimpft oder nicht. Mit den Einschränkungen für Ungeimpfte, denke ich, komme ich klar.

Von Maike Steuer, Dana Weber, Thomas Haegeler