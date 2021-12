Fünf Männer und Frauen aus dem Altenburger Land erzählen, warum sie sich gegen Corona haben impfen lassen

Altenburg

Die aktuelle Debatte um die Einführung einer Impfpflicht, um die Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen, wird auch im Altenburger Land vehement geführt. Die LVZ hat mit Befürwortern und Skeptikern der Spritze gesprochen: Was sind ihre Beweggründe, sich impfen zu lassen oder bewusst darauf zu verzichten?

Das sind die Antworten der Impf-Befürworter:

Silvio Wielsch, 39, aus Lehma: Ich bin seit Juni geimpft, was ganz gut passte, weil meine kleine Tochter im August Geburtstag hatte und ich sicher gehen wollte, dass ich mit ihr auf jeden Fall was unternehmen kann. Abgesehen davon, dass mir der Arm die ersten Tage danach sehr weh tat, hatte ich keine Nebenwirkungen. Ich fänd’s gut, wenn die Corona-Impfung Bestandteil der jährlichen Grippeimpfung würde. Dann hätte man beides in einem Abwasch weg. Ich versteh die Leute schon, die Bedenken haben, sich impfen zu lassen, denn die Entwicklung des Impfstoffs musste ruckzuck gehen. Es ist ein neues Verfahren und der Druck, den die Politik gemacht hat, war schon enorm.

Ich hatte Angst, einen schweren Verlauf zu haben“

Jana Löbe, 47, aus Altenburg: Für mich war es von Anfang an klar, dass ich mich impfen lasse, auch auf Anraten meines Arztes. Ich war aber sehr skeptisch gegenüber dem Impfstoff, denn es stand zum damaligen Zeitpunkt nur Astrazeneca zur Verfügung. Einen Termin hatte ich schon, habe den aber aus diesem Grund wieder abgesagt. Als dann die Möglichkeit zur Impfung mit Biontech bestand, habe ich mir sofort einen neuen Termin geholt. Ich hatte zwar ein ungutes Gefühl gegenüber der Impfung, da es keine Langzeitstudien gab, aber ich hatte aufgrund meiner chronischen Vorerkrankungen größere Angst, einen schweren Verlauf zu haben und dann im Krankenhaus oder noch schlimmer auf der ITS zu landen. Die Berichte einer Freundin, die auf der Corona-Intensivstation an einer Uniklinik arbeitet, haben mich in meiner Entscheidung bestärkt. Nebenwirkungen hatte ich nach der ersten Impfung keine. Nach der zweiten Impfung war ich nur etwas schlapp, aber nichts dramatisches. Ich finde es richtig und wichtig, sich impfen zu lassen. Und mit Blick auf die Situation in den Kliniken sollte sich wirklich jeder darüber Gedanken machen, denn Egoismus ist hier fehl am Platz.

„Meine Oma ist schwer erkrankt“

Kathleen Saupe, 36, aus Rositz: Als der Impfstoff ganz neu raus kam, hatte ich Angst davor, weil nichts längerfristig erforscht war. Aber dann ist meine Oma sehr schwer an Corona erkrankt, und das hat mich aufgerüttelt. Für mich war da klar: Ich lass mich impfen, egal was die anderen sagen. Ich hab auch meine Eltern davon überzeugt und angefangen, vor allem an den Wochenenden ehrenamtlich im Impfzentrum in Schmölln mitzuhelfen. Was dort aktuell los ist, ist Wahnsinn. Im Sommer sind wir den Leuten hinterher gerannt, damit sie sich impfen lassen, und jetzt müssen sie sechs bis sieben Stunden bei Wind und Wetter warten. Nun hat mich Corona trotzdem erwischt. Ich hatte Schnupfen und Kopfschmerzen, Geschmacks- und Geruchssinn waren eine Woche lang weg. Ich will nicht wissen, wie es ohne Impfung verlaufen wäre. Ich denke, die Impfe hat mich vor Schlimmerem bewahrt. Mein zwölfjähriger Sohn wiederum hatte Corona gänzlich unbemerkt, das hat ein Antikörpertest ergeben. Impfen lassen würde er sich trotzdem, denn er hat erlebt, wie krank das Virus seine Oma gemacht hat.

„Chance auf einen milderen Verlauf“

Stefan Leonhardt, 39, aus Schmölln: Ich bin ein logischer Mensch und alles andere machte für mich keinen Sinn. Denn die Frage ist für mich nicht, ob wir Corona kriegen, sondern wann und wie es dann verläuft. Und mir ist die Chance auf einen milderen Verlauf wichtiger, als zu sagen, ohne wird schon klappen und wer weiß, was die mir da injizieren. Im Bekanntenkreis hab ich gesehen, was Corona ungeimpft anrichten kann, wie schwer die Verläufe sein können. Deshalb werde ich mich auch boostern lassen, sobald es möglich ist.

„In der Gastro können wir aussuchen: Hartz IV oder impfen“

Sabrina van Elkan, 40 aus Gößnitz: Der Plan war es nicht, sich impfen zu lassen, weil wir bis dato als Familie durch die ganze Pandemiezeit gesund durchgekommen waren. Meine Eltern genauso wie wir. Ich hab das nicht wirklich als notwendig gesehen, weil wir alle Regeln eingehalten haben und selbst beim Kundenkontakt immer noch die Theke dazwischen ist. Etwas widerwillig haben wir es dann doch gemacht. Da wir selbstständig in der Gastronomie arbeiten, hätten wir uns aussuchen können: Hartz IV oder impfen. Am Anfang galt 2G nur im Innenbereich, jetzt gilt es auch auf der Terrasse. Da blieb uns nichts anderes übrig. Nach der Impfung aber lagen mein Mann und ich dann beide erstmal flach. Ich war fast drei Wochen dolle erkältet. Meiner 13-jährigen Tochter überlasse ich die Entscheidung selbst, ob sie sich impfen lassen möchte oder nicht.

Von Maike Steuer