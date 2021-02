Fünf Tipps für Verliebte im Altenburger Land, damit der Valentinstag romantisch wird

Altenburg/Schmölln

Für alle frisch oder schon länger Verliebten in Altenburg wird der Valentinstag 2021 ein besonders zweisamer – denn abends in ein nettes Restaurant zu gehen, fällt aufgrund der Pandemie raus. Aber schön kuschelig kann es trotzdem werden: Die OVZ hat ein paar Tipps zusammengestellt, wie der Valentinstag aussehen könnte.

Tipp 1: Mit einem Brunch gemütlich in den Tag starten

Wie praktisch, dass der Valentinstag auf einen Sonntag fällt – da macht es noch mehr Spaß, mit einem ausgedehnten Brunch in den Tag zu starten und sich mit dem ersten Kaffee und einer großen Brötchenauswahl so richtig lange Zeit zu lassen.

Das gewisse süße Etwas findet sich in den verschiedenen Bäckereien, denn viele kreieren extra für den Tag der Verliebten thematisch passendes Gebäck oder Torten. Bei der Bäckerei Hennig am Kornmarkt gibt es am Sonntag zwischen 7.30 und 17 Uhr Valentinstagstorten mit Buttercreme, Erdbeerherztorten oder Mailänder Herzen. Die Bäckerei Laudenbach in der Sporenstraße hat für den Valentinstag Sahneherzen vorbereitet und ist zwischen 7 und 16 Uhr geöffnet.

Liebe geht auch durch den Magen: Verschiedene Bäckereien wie die Bäckerei Hennig kreieren extra für den Tag der Verliebten thematisch passendes Gebäck oder Torten. Quelle: Mario Jahn

Tipp 2: Wer schenken will, der wird auch fündig

Schenken oder nichts schenken? Diese Frage muss jedes Paar unter sich ausmachen. Wer es sich jedoch nicht nehmen lässt, eine kleinere oder größere Aufmerksamkeit auf den Frühstückstisch zu schmuggeln, kann auch ohne Online-Shopping in Altenburg fündig werden. Ein Schmuckanhänger in Herzform, ein filigranes Armband oder eine hochwertige Uhr – Marcel Aretz vom Juwelier Reich weiß, was zum Valentinstag gern verschenkt wird. Er ist zu den normalen Öffnungszeiten in seinem Geschäft am Kornmarkt und bietet Click & Collect über seine Website an – oder Call & Collect, denn sein Schmuck kann auch telefonisch vorbestellt und abgeholt werden.

Funkelnde Präsente zum Valentinstag: Bei Juwelier Reich weiß man, was zum Valentinstag gern verschenkt wird. Quelle: Mario Jahn

Tipp 3: Blumen – immer eine sichere Bank

Wem das mit dem Schmuck zu heikel ist, der kann auf eine andere sichere Bank zurückgreifen: Blumen. Die sprechen schließlich auch ihre ganz eigene Sprache. Und ein florales Arrangement kann man auch noch unkompliziert am Wochenende erwerben – für die Spontanschenker. Der Blumenladen Mahler in der Schmöllnschen Straße bietet am Samstag von 8 bis 14 Uhr und am Sonntag von 8 bis 12 Uhr die Möglichkeit an, vorbestelltes Florales abzuholen. Die Vorbestellung geht telefonisch unter 03447 8969149 oder über die eigene Internetseite.

Auch das Blumenhaus Brehmer in der Johannisvorstadt bietet diesen Service: Onlineshop oder Telefonbestellung unter 03447 4390. Abgeholt werden kann am Sonnabend von 9 bis 12 Uhr und am Valentinstag von 9.30 bis 11.30 Uhr. Wer will, kann sich die Blumen auch liefern lassen.

Lass Blumen sprechen: In mehreren Fachgeschäften – so auch im Blumenladen Mahler – können florale Valentinsgrüße bestellt und abgeholt werden. Quelle: Mario Jahn

Tipp 4: Mal etwas anderes – romantisches Fotoshooting

Wer im Lockdown mal etwas Neues probieren will und nicht kamerascheu ist, kann sich zu zweit vor die Linse wagen – im Fotostudio Blende 8 in der Sporenstraße in Altenburg. Unter der Woche geöffnet von 10 bis 14 Uhr, Termine am Sonnabend vorm Valentinstag können flexibel per Anmeldung unter 03447 3188449 vergeben werden.

Diejenigen, denen ein romantisches Pärchen-Shooting bislang immer zu kostenintensiv war, können im Lockdown die Gelegenheit ergreifen: Die Shootinggebühren betragen momentan nur einen Euro. Für die Fotos wird extra bezahlt. In der Schmöllner Niederlassung von Blende 8 (034491 28941) ist das Angebot ebenfalls zu haben. Der pandemiekonforme Mindestabstand zum Fotografen kann gewahrt werden, aber die verliebten Pärchen dürfen sich natürlich so nahe kommen, wie sie nur wollen.

Schöne Bilder vom Profi: Sirko Distler vom Fotostudio Blende 8 bietet zum Valentinstag ein romantisches Pärchen-Shooting an. Quelle: Mario Jahn

Tipp 5: Candle-Light-Dinner to go

Auch wenn das Dinner bei Kerzenlicht im Restaurant in diesem Jahr nicht möglich ist – mit ein paar Teelichtern, hübschem Tisch-Schmuck und einem Valentinsmenü to go wird es am Abend auch kulinarisch-romantisch. Der Vorteil: Nach dem Essen und dem ein oder anderen Gläschen Wein muss keiner Auto fahren.

Der Ratskeller in Altenburg bietet sowohl für den Sonnabend als auch für den Valentinssonntag eine kreativ gestaltete Speisekarte an. Die „Aphrodisierende Genießerplatte“ für 26 Euro pro Person bietet eine Auswahl an Vorspeisen, Käse- und Fleischvariationen zum Teilen. Außerdem hat der Ratskeller eigens ein Valentinsmenü mit drei Gängen entworfen. Im Mittelpunkt: ein argentinisches Rumpsteak. Das Menü für zwei kostet 66 Euro. Bestellungen unter info@ratskeller-altenburg.de oder telefonisch 03447 311226. Die Abholung erfolgt zwischen 11 und 13.30 Uhr oder 17 und 19.30 Uhr.

Das Romantikhotel Schwanefeld in der Schwanefelder Straße 22 in Meerane will seinem Namen am Valentinstag alle Ehre machen und hat eine Menü-Box entworfen. Die Box kann nach Vorbestellung per Website oder unter 03764 4050 am Sonnabend zwischen 13 und 18 Uhr abgeholt werden. Das Drei-Gänge-Menü für 99 Euro für zwei Personen ist luftdicht verpackt und muss am Valentinsabend daheim nur noch nach Anleitung des Küchenchefs aufgewärmt werden. Passend zum Menü rund um zarte Kalbsbäckchen kommt eine Flasche Rotwein. Wie gesagt, fahren muss danach keiner mehr...

