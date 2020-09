Altenburg

Erneut haben in Altenburg Betrüger versucht, einer Rentnerin eine große Summe Geld abzuknöpfen. Betroffen war diesmal eine 76-Jährige. Am Freitagabend übergab sie in der Hoffnung, ihrem Enkel helfen zu können, einer männlichen Person eine fünfstellige Summe Bargeld, berichtete am Sonntag die Polizei. Als sie sich am Folgetag telefonisch bei ihrem Enkel nach dem Wohlbefinden erkundigen wollte, fiel auf, dass sie gutgläubig auf einen Betrüger hereingefallen war.

Vier weitere Fälle in dieser Woche

Erst am Mittwoch waren drei Anwohnerinnen aus Altenburg – 96, 85 und 77 Jahre alt – von einem angeblichen Enkel angerufen worden, der aufgrund einer Notlage Geld benötige. Zudem wurde eine 75-jährige Meuselwitzerin darüber informiert, dass sie einen fünfstelligen Geldbetrag gewonnen habe, für dessen Abholung sie aber Amazon-Karten im Wert von knapp 1000 Euro übergeben müsse. Die Betroffenen am Mittwoch kamen dem Betrug jedoch alle rechtzeitig auf die Schliche.

Die Altenburger Polizei warnt erneut vor dieser Masche. Es keinen Fall dürfe Bargeld an fremde Personen gegeben werden, um Familienangehörigen zu helfen.

