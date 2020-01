Für Altenburg gibt es Wichtigeres als Ferien- oder Themenstraßen

Altenburg

In Sachen Tourismus drückt Altenburg aufs Tempo. Das zeigt sich nicht nur daran, dass die Skatstadt federführend an der Fremdenverkehrsvermarktung im Kreis mitwirkte, sondern auch, indem sich der Oberbürgermeister an die Spitze des Tourismusverbandes begab und dort nun wieder steht.

Keine Wunder zu erwarten

OVZ-Redakteur Thomas Haegeler Quelle: Mario Jahn

Allerdings ist die Mitgliedschaft in einer Ferien- oder Themenstraße nur ein kleines Instrument touristischer Vermarktung. Zumal es sich bei den in Rede stehenden sinnvollen Möglichkeiten weder um die Route 66, noch um die Deutsche Weinstraße handelt, die deshalb Touristen anziehen, weil sich hier historische Schauplätze sowie kulturelle und/oder natürliche Kleinodien aneinanderreihen wie Perlen an einer Kette. Wunder bei Übernachtungszahlen sind als Teil einer Bier- und Burgen- oder Spielzeugstraße nicht zu erwarten. Das zeigen auch die bisherigen Verbindungen zu ähnlichen Vereinen.

Spielewelt ist ferne Zukunftsmusik

Doch nicht nur deswegen sollten sich die Stadträte gut überlegen, ob hier Geld ausgegeben wird. Denn die zur Wahl stehenden Wege enden tatsächlich bisher mindestens 100 Kilometer vor Altenburg, das nur mäßig angebunden ist. Zumal bei der Spielzeugstraße als bester Option die Hauptverbindung mit der Spielewelt noch ferne Zukunftsmusik ist. Angesichts dessen lässt sich das Geld aktuell sicher besser investieren. Im Moment gibt es Wichtigeres zu tun.

Von Thomas Haegeler