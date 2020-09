Altenburg

Für den Altenburger Stadtrat beginnt ab sofort eine neue Zeitrechnung. Und zwar ganz wörtlich genommen. Denn erstmals kommen die Volksvertreter der Skatstadt eine Stunde früher zusammen als in den vergangenen Jahren. Um 17.30 Uhr statt 18.30 Uhr beginnt die Sitzung am Donnerstag, die zudem wegen Corona im Goldenen Pflug mit einer mittellangen und wenig kontroversen Tagesordnung aufwartet.

Kritik an zeitigerem Beginn

Vielleicht beschäftigt auch deshalb der vorgezogene Beginn einige Stadträte mehr als der Inhalt des einen oder anderen der 18 Tagesordnungspunkte. Insbesondere unter den Selbstständigen, aber auch unter auswärts arbeitenden Ehrenamtlern regt sich Kritik an dem ungewohnt zeitigen Beginn. „Ich bin gerne bereit, von 18.30 Uhr bis nach Mitternacht zu sitzen“, sagt etwa Einzelhändler Detlef Zschiegner. „Aber die jetzige Zeit ist sehr ungünstig.“

Einige Stadträte mit höherem Aufwand

Weil der fraktionslose FDP-Politiker sein Geschäft in der Altenburger Baderei alleine betreibt und niemanden hat, der hinter dem Ladentisch steht, schließt er am Donnerstag ausnahmsweise bereits um 17.15 Uhr statt 18 Uhr. Darauf weist Zschiegner seine Kunden mit einem Zettel im Schaufenster hin. Ähnlich wie ihm geht es fraktionsübergreifend etwa einem halben Dutzend Stadträten, die wegen der neuen Startzeit zumindest einen höheren Organisationsaufwand haben, um an der Sitzung teilnehmen zu können.

Veranlasst hat die Verlegung Oberbürgermeister André Neumann ( CDU), „um den zeitlichen Druck von Sitzungen bis in die Nacht zu vermeiden“, wie er Anfang des Jahres erklärt hatte. Altenburg sei beim Beginn des Stadtrats im Vergleich mit anderen Städten ohnehin ziemlich spät gewesen, so der 42-Jährige, der den früheren Beginn mit einer Reduktion der Sitzungsanzahl verband, durch die er wiederum die Verwaltung entlasten und ihr mehr Raum für Sacharbeit geben will.

Verlagerung der Spielewelt und Problemimmobilien im Fokus

Die spannendsten Punkte im Programm sind neben den Informationen des OB und der Fragerunde aus dem Gremium zweifelsohne die Änderung des Grundsatzbeschlusses zur Spielewelt, mit dem das Prestige-Projekt endgültig vom Prinzenpalais ins innerstädtische Josephinum verlegt werden soll. Außerdem interessant: die Vorstellung des neuen Quartiersmanagers und damit zusammenhängende Informationen zur Problemimmobilienanalyse.

Daneben wollen die Stadträte ihre Entschädigungsregelungen an die Landesvorgaben anpassen und es gilt, einige Bebauungs- und Flächennutzungspläne diverser Grundstücke zu ändern, zu ergänzen oder in Gang zu setzen. Zudem stehen der Jahresabschluss der Städtischen Wohnungsgesellschaft SWG und damit zusammenhängende Entscheidungen zur Abstimmung.

Von Thomas Haegeler