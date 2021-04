Altenburg

„Wenn ich mich auf das beziehe, was mir die Leute sagen, geht mir eine Rückmeldung besonders zu Herzen“, sagt Pfarrer Sandro Vogler aus Altenburg. „Und zwar, dass es furchtbar ist, dass wir nun zum zweiten Mal solche Einschränkungen zum Osterfest hinnehmen müssen.“ Zweifellos ist das Osterfest das wichtigste Fest für die christliche Kirchgemeinde. Jedoch geht das gemeinschaftliche Wohl aller vor. Auch die Kirche sieht den Schutz der Menschen, insbesondere der Risikogruppen, als oberste Priorität an.

„Wir reihen uns in die Verantwortungskette ein“

„Ich kann mich mit diesen Gedanken hinsichtlich der wiederholten Einschränkungen zu Ostern sehr gut solidarisieren“, berichtet Pfarrer Sandro Vogler. „Auf der anderen Seite ist es mir zu jederzeit wichtig, dass wir uns als Kirche auch in die Verantwortungskette einreihen.“ Sich solidarisch zeigen, insbesondere mit den Menschen, die weiterhin ihre Geschäfte geschlossen halten müssen oder ihre Angebote in den nächsten Tagen möglicherweise wieder zurückfahren müssen, ist dem 41- Jährigen sehr wichtig. „Das Leitungsorgan der Kirche und auch ich selbst wollten nie, dass der Kirche eine Sonderrolle zukommt. Unsere Freiheit steht in einer Verantwortung und wir wollen jene schützen, die zur Risikogruppe gehören und die unterstützen, die sich vermehrt um diese Menschen kümmern.“ Dazu gehört auch, die Präsenzgottesdienste zum Osterfest nicht oder nur sehr reduziert stattfinden zu lassen.

Allerdings blickt der Pfarrer positiv auf das Osterfest in diesem Jahr, ist die Kirche technisch gesehen doch einen großen Schritt weitergekommen. „Wir haben uns im vergangenen Jahr sehr mit den Möglichkeiten beschäftigt, die die Digitalisierung zu bieten hat. Wir erreichen Menschen über Onlineangebote und Videokonferenzen.“

Und seit vergangenem Sonntag werden in Altenburgs evangelischer Gemeinde auch wieder alle Gottesdienste gefeiert. Zwar ohne Teilnehmende in der Kirche, dafür aber mit einem Livestream. „Man sieht die bekannten Gesichter, hat die geliebte und vertraute Form und hört die Musik, die man mag. So ist es doch noch einmal ein anderes Ostern als im vergangenen Jahr.“ Zwar fand die Kirche auch da Mittel und Wege, beispielsweise mittels Musik und Ansprachen vor Seniorenheimen und Privatgrundstücken. Dieses Jahr sollen mehr Menschen erreicht werden. „Auch wenn es vor dem Bildschirm ist, bin ich mir sicher, dass das ein ganz anderes Gefühl von Gemeinschaft erzeugen wird.“

Besuch in der Brüderkirche trotzdem möglich

Trotzdem gibt es die Möglichkeit, die Brüderkirche über die Ostertage zu besuchen, unter Hygienevoraussetzungen, wie beispielsweise dem Tragen eines Mund-Nase-Schutzes. „Wir haben verschiedene Aktionen geplant. Beispielsweise gibt es an Karfreitag die Möglichkeit, etwas, das einem das Leben schwer macht, auf einen Zettel zu schreiben und symbolisch am Kreuz anzuheften. Dafür kann man sich am Ostersonntag ein Osterkörbchen abholen und Freude mit nach Hause nehmen.“ Die Menschen kommen in Kontakt mit der Kirche und Ansammlungen werden vermieden.

Den Gemeindeältesten werden durch Ehrenamtliche angefertigte Briefe zukommen. Denn auch jene, die kein Internet haben, soll ein Ostergruß erreichen, an dem sie sich erfreuen können. Die Menschen sollen merken, dass keiner vergessen ist. „Auch wenn das nicht zur Zufriedenheit aller erfolgt, ist es unser Weg, verantwortungsbewusst mit der Situation umzugehen und trotzdem Begegnungen zu schaffen, die das Osterfest möglich machen.“ Abwägen, was in diesen Tagen möglich ist, und dementsprechend handeln – für den Familienvater ist dies eine Frage der Vernunft und der Solidarität.

Gottesdienste von Donnerstag bis Sonntag

Von Gründonnerstag bis Ostersonntag wird es jeden Tag einen Livestream im Internet geben, der es möglich macht, dem Altenburger Gottesdienst beizuwohnen. Hierfür gibt es einen Youtube-Kanal, das Einwählen erfolgt über die Homepage der Kirchgemeinde. „Es wird ein buntes Programm geben, angefangen beim Wortgottesdienst am Donnerstag über eine mystische Osternachtsfeier bis hin zum bunten Familiengottesdienst am Sonntag. Für jeden wird etwas dabei sein.“

„Eine Melodie ersetzt keinen Text“

Trotzdem lässt sich die Sehnsucht nach dem Gemeinschaftsgefühl und den Ritualen nicht leugnen. „Ich persönlich vermisse die Gemeinschaft sehr, das Miteinander“, resümiert Sandro Vogler. Hierzu zählen auch die Rituale um das Osterfest. „Es beginnt beim Feiern des Abendmahles, welches symbolhaft dafür steht, dass wir alle zusammengehören, so unterschiedlich wir auch sind. Das lässt sich virtuell natürlich nicht ersetzen.“ Auch die Gottesdienstgemeinschaft fehlt dem Pfarrer sehr. „Es ist schon ein Unterschied, ob man sich gegenseitig anschauen kann oder ob man eben in eine Kamera guckt.“ Auch das gemeinsame Singen ist etwas, das schmerzlich vermisst wird. „Eine Melodie ersetzt keinen Text.“

Allerdings sind digitale Gottesdienste auch eine Alternative für Menschen, die beispielsweise aufgrund gesundheitlicher oder mobiler Einschränkungen nicht in der Kirche präsent sein können. „Ein digitaler Gottesdienst ist zweifelsohne kein Ersatz für einen Präsenzgottesdienst. Aber als zusätzliches Angebot ist er eine hervorragende Idee.“

Von Mary Anne Härtling