Für Bildung und Breitband stellt Nick Purand schwarze Null infrage

Altenburg

Im Vergleich mit anderen Landtagskandidaten aus dem Altenburger Land ist Nick Purand ein politisches Leichtgewicht. Trat der 25-Jährige doch erst vor gut zehn Monaten den Grünen bei. Politisch interessiert sei er schon länger, erzählt der Ehrenberger, der in Zwickau studiert. „Der Frust über die geplatzte Jamaika-Koalition nach der Bundestagswahl 2018 und damit über weitere verpasste wichtige Entscheidungen“ brachten ihn dazu, selbst aktiv zu werden. Auf den Parteieintritt folgten die Mitgründung der Grünen Jugend in Zwickau und nun die Kandidatur im Thüringer Wahlkreis 43. Dafür stellt der Altenburger sogar seinen Master-Abschluss in Gesundheitswissenschaften hinten an.

Geografische Merkmale als Grundlage für kommunalen Finanzausgleich

An Ideen mangelt es dem Politik-Neuling aber nicht. Im Gegenteil. Fast schon revolutionär ist sein Vorschlag für die Reform des kommunalen Finanzausgleichs. So sollten wirtschaftspolitische und geografische Merkmale die Höhe der Landesgelder für die Kommunen stärker bestimmen als derzeit im Nachteilsausgleich geregelt. Eine Stadt wie Schmölln, die direkt an der Autobahn liegt, soll demnach weniger aus Erfurt erhalten, als Meuselwitz, wo man derlei vergebens sucht. Ähnlich könnten sich touristische Attraktionen auswirken. Denn auch dadurch habe eine Kommune bessere Bedingungen, sich zu entwickeln, so Purand. „Das macht den Finanzausgleich zwar komplexer, aber auch gerechter.“

Im Zweifel neue Kredite für mehr Lehrer und schnelles Internet

Daneben könnten Städte und Gemeinden entlastet werden, indem das Land den Breitbandausbau komplett übernimmt, erklärt der Mitarbeiter des Klinikums Altenburger Land. So würde zugleich die Digitalisierung vorangetrieben. „Dadurch lässt sich wiederum Geld in der Verwaltung sparen“, so Purand. Schließlich liefen Prozesse digital effizienter und man bräuchte weniger Personal – beim Land wie in Kommunen. Die dafür nötigen finanziellen Mittel würde er aus den sprudelnden Steuern nehmen – fünf Milliarden Euro mehr waren es allein in der ablaufenden Legislatur. Gingen diese zurück, solle der Freistaat keine Schulden mehr abbauen und im Zweifel neue Kredite aufnehmen, so der Grüne. Schließlich seien Breitband und Bildung „sehr nachhaltig“ und das Geld dort gut angelegt.

Purand : Für Generation Y ist Geld nicht alles

Im Bildungssektor würde der frühere Fußballer vor allem mehr Lehrer und eine bessere Bezahlung dieser finanzieren. Aber Purand sagt auch: „Jeder, der hier eine schnelle Lösung verspricht, lügt.“ Rot-Rot-Grün habe mit Verbeamtung und Co. viel richtig gemacht. „Aber Geld ist nicht alles.“ Gerade für die Generation der 20- bis 39-Jährigen nicht. „Hier müssen wir gute Lebensbedingungen schaffen“, so der 25-Jährige, für den dazu bessere Verkehrsanbindungen, eine reiche Kultur-Landschaft und Kita-Plätze gehören. Daneben brauche es mehr kreative Freiräume zur Unterrichtsgestaltung. Damit Lehrer aufs Land kommen, hält Purand Prämien für falsch und will lieber Schulkooperationen stärker fördern. Um dem Ausfall kurzfristig etwas entgegenzusetzen, sind Quereinsteiger für ihn eine Option. Eine weitere der Unterricht per Video-Anleitung.

Kriminalität mit mehr Prävention und Sozialarbeit an Wurzel packen

Auch in Sachen Sicherheit sei die Digitalisierung eine Chance, erklärt Purand. Dadurch hätten Richter, Staatsanwälte und Polizisten wieder „mehr Zeit für ihre eigentlichen Aufgaben“. Ansonsten sieht er das Problem in der Justiz weniger bei Richtern als bei fehlenden Justizvollzugsbeamten, Schreibkräften und anderen Berufen im mittleren Dienst, den er aufstocken würde. Um überhaupt mehr Juristen nach Thüringen zu bekommen, ist „eine Verbeamtung auf Widerruf für Rechtsreferendare“ sein Mittel der Wahl. Auch die Polizei brauche mehr Personal, auch mit Migrationshintergrund, um unter Einwanderern „die Akzeptanz zu erhöhen“. Noch sinnvoller ist es für ihn aber, mehr Geld in (Drogen-) Prävention und Sozialarbeit zu stecken, um „das Problem Kriminalität an der Wurzel zu packen“.

Steckbrief Name: Nick Purand Alter: 25 Jahre Familienstand: ledig, keine Kinder Wohnort: Altenburg Erlernter Beruf: Bachelor Gesundheitsmanagement Ausgeübte Tätigkeit: Qualitätsmanagementbeauftragter Klinikum Altenburger Land

Von Thomas Haegeler