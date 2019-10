Für Fußreisende beim Herbst-Bauernmarkt lohnt der Blick aufs Detail

Altenburg

Gärtner, Gastronomen und Direktvermarkter bestimmten am Sonnabend wieder das Bild beim Altenburger Herbst-Bauernmarkt. Aufgrund der Wetterlage blieben einige Händler dem Treiben fern. Doch was an Quantität fehlte, machte der Markt mit Qualität wett. Es lohnte der Blick aufs Detail. Vieles wurde liebevoll dekoriert. Und die Jüngsten hatten erneut ihren Spaß zwischen Strohballen.

Zu sehen waren unter anderem Kürbisse aller Art. Dieser Anblick bleibt den Besuchern noch bis zum Monatsende erhalten. Der Bauernmarkt läutete die Kürbiswochen ein, bei welchen sich erneut zahlreiche Geschäfte der Innenstadt zusammentun und ihre Schaufenster in kürbis-orange tauchen, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Das „Kürbisfinale“ für Groß und Klein findet in diesem Jahr am 26. Oktober statt.

Von OVZ