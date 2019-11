Für Gruppenreisen und Volksfeste im Kreis gibt es immer weniger Sonderfahrten

Altenburg/Windischleuba/Wintersdorf

Matthias Buhl ist ziemlich im Stress. Neigt sich das Jahr dem Ende zu, steht für den Leiter der Windischleubaer Jugendherberge turnusmäßig der Blick nach vorne an: Bereits jetzt wollen zig Besuche in den kommenden zwölf Monaten geplant werden, wenn wieder regelmäßig Schulklassen und Gruppen im Wasserschloss Station machen. Doch seit Längerem bedeutet diese Arbeit für Buhl mehr Frust als Lust.

Gruppenfahrten werden immer komplizierter

„Es fällt immer schwerer, Gruppen-Busfahrten nach Altenburg oder in die Region sicher abzudecken“, berichtet Buhl. Etwa seit Januar 2018 komme es öfter zu Absagen, nicht zuletzt durch die Thüsac, die bisher den Großteil der Kurz- und Mittelstreckentransfers für seine Gäste abgedeckt habe. Für ihn heißt das, auf andere Unternehmen auszuweichen, was jedoch zu neuen Problemen führt. „Viele Anbieter können die Anfragen nicht abdecken“, weiß er. „Und wenn sich etwas findet, sind die Preise teils völlig überteuert.“ Unsicherheiten, die auch für Stress in den Klassen sorgen: Schließlich müssen diese frühzeitig die Kosten mit den Eltern abstimmen.

Schwierigkeiten auf allen Seiten

Inzwischen versucht Buhl deshalb, die Programme um den regulären Linienverkehr herum zu planen, was jedoch weitere Schwierigkeiten mit sich bringt. „Ich kann keine vierzigköpfige Gruppe in einen normalen Linienbus stecken. Auch die Organisation der Fahrscheine wird kompliziert: Welche Ermäßigungen sind möglich, gibt es Gruppenkarten, was passiert, wenn es Krankheitsausfälle gibt“, zählt er auf. Komme dann noch eine Kontrolle hinzu und sei etwas nicht in Ordnung, ist Frust vorprogrammiert. Zudem werde es immer schwieriger, mehrere Schulklassen zur selben Zeit für Aktivitäten in der Umgebung anzumelden, „einfach weil ich nicht weiß, wie viele Busplätze ich zur Verfügung habe“.

Zusätzlich schlägt sich die Beförderungslage auf die wirtschaftliche Situation der Herberge nieder. Denn diese, erklärt Buhl, werde besonders gefördert, wenn sie Nachhaltigkeit nachweisen könne – auch bei Anreise und Transport vor Ort. „Wir müssen die Gäste inzwischen darauf hinweisen, dass Familien am besten im eigenen Auto anreisen sollen. Das widerspricht dem Fokus auf ÖPNV total“, ärgert er sich.

Mögliche Einbußen beim Dorffest

Auch in Wintersdorf kann man von durchwachsenen Erfahrungen mit der Thüsac berichten. Dort konnte zum diesjährigen Dorffest der angekündigte Shuttle-Service aus Altenburg und Meuselwitz nicht realisiert werden. „Wir hatten nur ein Angebot für Freitag vorliegen, haben jedoch abgelehnt, weil uns ein einziger Tag nichts genützt hätte“, erklärt Uwe Patzelt, der im Verbund mit der IG Dorffest die Logistik organisiert. Auch Anfragen bei anderen Unternehmen hätten keine Lösung gebracht. Absagegrund in allen Fällen: Hoher Krankenstand und Personalmangel.

In Konsequenz, schätzt Ortsteilbürgermeister Andreas Förtsch, dürften Besucherzahlen und Umsatz ein gutes Stück niedriger als in den Vorjahren gelegen haben. „Wer mit Auto oder Taxi anreist, hat weniger Geld für Getränke ausgegeben“, vermutet er, ohne jedoch exakte Zahlen nennen zu können. Förtsch und Herbergsvater Matthias Buhl würden sich wünschen, dass die Thüsac für touristische Angebote Grundkapazitäten vorhält.

Thüsac will beim Personal gegensteuern

Ein Wunsch, der laut Thüsac-Geschäftsführerin Tatjana Bonert so schnell nicht erfüllt werden dürfte. „Der Schwerpunkt unserer Leistung liegt auf der Sicherstellung des ÖPNV im Kreis“, teilt sie auf Anfrage mit. Veranstaltungs- oder Gruppenfahrten seien Gelegenheitsverkehre, die nur geleistet werden dürfen, wenn Kapazitäten vorhanden sind. Genau die fehlten der Thüsac.

Die Umsetzung neuer ÖPNV-Projekte, rückläufige Entwicklung bei Partnerunternehmen – all das binde weitere Kapazitäten. Der Fachkräftemangel erschwere zusätzlich die Personalgewinnung. Zwar wolle man mittelfristig die Fahrer-Ausbildung im eigenen Haus realisieren. „Dies benötigt jedoch Zeit“, so Bonert.

Von Bastian Fischer