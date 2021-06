Meuselwitz

Kinder, wie die Zeit vergeht! An diesem Donnerstag ist schon wieder Halbzeit zwischen den Weihnachtsfesten. Dabei hat die Wohngruppe in der Meuselwitzer Mühlgasse – coronabedingt – noch gar nicht alle Geschenke der letzten Bescherung ausgepackt.

Das Logo der LVZ-Spendenaktion. Quelle: LVZ

Die Kinder und Jugendlichen, die in Betreuung der Innova ein Zuhause auf Zeit gefunden haben, bis sie zurück in ihre Familien können oder selbstständig sind, standen im Dezember im Mittelpunkt der LVZ-Aktion „Ein Licht im Advent“. Mehr als 320 Leserinnen und Leser dieser Zeitung griffen sich ein Herz und einen Überweisungsträger, füllten das Konto der Spendenaktion mit insgesamt fast 15 000 Euro. Eine immense Summe für die Bewohner der Einrichtung zwischen 11 und 17 Jahren. Was ist daraus geworden?

Neue Fahrräder und ein Schuppen

Ein Teil der Spenden rollt schon seit Monaten durch Meuselwitz. Wie berichtet, investierte die Innova einen Teilbetrag in zwei neue Fahrräder. Um den passenden Abstellschuppen – ebenfalls ein großer Wunsch – kümmerte sich die Stiftung der Internationalen Tischtennis-Föderation (ITTF).

„Colin hat auf einem der Räder Radfahren gelernt“, erzählt Andrea Teuber, Innova-Bereichsleiterin der Kinder- und Jugendhilfe. Der Elfjährige ist nun regelmäßig im Sattel – und hat dank des Fahrrad-Schuppens im Hof an Selbstständigkeit gewonnen, weil er nicht warten muss, bis ihm jemand das Gefährt die enge Kellertreppe hochschleppt. Auch die 16-jährige Celina tritt oft in die Pedale.

Mit dem Rad unterwegs zu sein, ist für Celina und Colin ein Stück Selbstständigkeit. Quelle: Mario Jahn

Ebenfalls häufig in Nutzung: die neue Profi-Tischtennisplatte. Die ITTF hatte den Kindern und Jugendlichen eine komplette Ausstattung überbracht, nachdem sie von der Tischtennis-Leidenschaft in der Wohngruppe gelesen hatte.

Dusche im Bad braucht noch Zeit

Ein richtig großes Geschenk steht hingegen noch aus: die neue Dusche im Bad, die die ungeliebte Badewanne ersetzen soll. Kontaktbeschränkungen in den vergangenen Monaten zögerten den Umbau hinaus – und nun kommt obendrauf auch noch die allgemeine Materialnot. „Der Auftrag ist ausgelöst, aber starten können wir erst, wenn alle Bauteile beisammen sind, auch für den Umbau der Anschlüsse“, schildert Andrea Teuber.

Das wohl emotionalste Geschenk allerdings ist fest geplant. Die Wohngruppe plant einen Sommerurlaub in einer schmucken Ferienwohnung im Harz. Viel Platz und Privatsphäre statt Bungalow und beengtes Miteinander. Genau das Richtige für zwei Jungs im Kindesalter und fünf Mädchen an der Schwelle ins Erwachsenenleben.

Ein unvergesslicher Urlaub

„Sie haben sich die Wohnung selbst ausgesucht und waren froh, wegen der großzügigen Spenden nicht auf jeden Cent achten zu müssen“, sagt Erzieher Markus Steinert. Sechs Schlafzimmer, drei Bäder – und das alles in Sankt Andreasberg, wo Sommerrodelbahn, Hochseilgarten und Freibäder nicht weit sind und ein E-Bike-Ausflug wartet. In der ersten Augustwoche steht das Abenteuer im Kalender.

Ein Teil der Spenden soll zudem in neue Wunschmöbel in den privaten Zimmern der Wohngruppe fließen. „Die werden wir nach und nach anschaffen“, sagt Andrea Teuber. So währt die Bescherung dank der LVZ-Leser diesmal fast bis zum nächsten Weihnachtsfest.

Von Kay Würker